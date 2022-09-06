Soyer: Eski fuarları ne kadar özlemişiz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 91. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) ve Türkiye'de ilk kez yapılan Terra Madre Anadolu’nun dördüncü gününde ziyaretçilerle birlikte stantları gezdi. Başkan Tunç Soyer halkın fuara ilgisinin mutluluk verici olduğunu belirterek, “Ne kadar özlemişiz eski fuarları. Yine çoluk çocuk, maaile herkes burada. Çok keyifli. Herkes geleceğe dair moralini ve umudunu tazeliyor” dedi.
İzmir’in ticari ve kültürel hafızasını barındıran İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir 2022 dördüncü gününde dolu dolu etkinliklere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuarda katıldığı etkinliklerin ardından gezintiye çıkarak katılımcılar ve ziyaretçilerle sohbet etti. İZSU Genel Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerini tanıttığı ve halkın sorularını yanıtlayıp taleplerini dinlediği stantlara uğrayan Başkan Soyer, ilçe belediyelerinin yer aldığı stantları da ziyaret etti.
İZSU STANDINDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
İZSU Genel Müdürlüğü standının çocuklar için ayrılan bölümünü ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, çocuklara suyun önemini anlatmak amacıyla yapılan eğitici etkinliklere eşlik etti. Başkan Soyer, İZSU’nun atık su arıtma ve atık suyun geri kazanımına yönelik yeni teknolojilerle ilgili çalışmaları, tasarrufa teşvik eden sulama yöntemleri, yenilenebilir enerji projeleri, musluktan akan şebeke suyunun tadımı ve şebeke suyunun analiz sonuçlarının paylaşıldığı bölümlerde Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu’ndan bilgi aldı. Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için projelendirilen geri kazanım ünitesinin maket tasarımını inceledi. Ters Şemsiye Yağmursuyu ve Enerji Hasadı Ar-Ge Projesi’ni maket üzerinde inceleyerek, projenin detaylarını dinledi.
ESHOT’UN HİZMETLERİNİ İNCELEDİ
Başkan Soyer, fuar gezisinde ESHOT Genel Müdürlüğü için ayrılan alana da uğradı. ESHOT atölyelerinde hazırlanan Gezici Kütüphane, Mobil Mutfak, Gezici Kreş ve Çocuk Oyun Aracı ile Taziye Otobüsü’nü inceleyen Soyer, Hatıra Panosu’nda fotoğraf çektirdi.
“ÇOK MUTLUYUZ”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çifte fuarın beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ifade ederek, “Ne kadar çok özlemiş herkes eski fuarları. Yine çoluk çocuk maaile herkes burada. Çok keyifli. Herkes moralini ve umudunu tazeliyor geleceğe dair. Belki bu ekonomik krizi, hayat pahalılığını bir an olsun unutturabiliyoruz ve hayatın güzellikleriyle insanlarımızı tekrar buluşturabiliyoruz. O nedenle çok mutluyuz, fuarlar iyi ki böyle” dedi.
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