Soyer Foça’da muhtarlara buluştu: Tespitleriniz yolumuzu aydınlatacak

28 Aralık 2021 Salı, 13:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça’da tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, bürokratlar ve meclis üyeleri eşlik etti.

MUHTARLARLA BULUŞTU

Soyer Foça programı kapsamında yaklaşık iki saatlik süreyi muhtarlara ayırdı. Foça’daki 16 muhtarla bir araya gelen Soyer, talepleri ve sorunları dinledi; yürütülen çalışmalara ilişkin muhtarları bilgilendirdi.

'FOÇA'YA 224 MİLYON LİRALIK YATIRIM'

Foça’da yoğun tempoda çalıştıklarını ve önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Soyer, “İlçenin arkeolojik sit alanı içerisinde olması da maliyetleri artırıyor, gerekli izinlerin alınması işlerin yapım sürecini uzatıyor. Bunu aşacağız ama bilmeniz gerekir ki bu bizim elimizde olan bir şey değil. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz” dedi. Başkan Soyer, Foça ve Yeni Foça’nın sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu arıtma tesisi kurduklarını, Haziran ayında bitecek tesisin maliyetinin fiyat farkları ile 85 milyon lirayı bulacağını söyledi. Büyükşehir’in 2019 yılından bu yana ilçede yaptığı yatırım tutarı 224 milyon lirayı buldu.

"ENERJİ KAYNAĞIMIZ SİZLERSİNİZ"

Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan Soyer, “Güzel bir toplantı oldu. Size tek tek teşekkür ederim. Her biriniz mahallenize, köyünüze çok hakimsiniz. Bunu görmek benim için çok kıymetli. Üstelik canla başla da hizmet etmek istiyorsunuz. Her biriniz konuşmanıza başlarken teşekkürle başladınız. Bence bu da çok kıymetli çünkü bizim başka enerji kaynağımız yok” dedi.

Foça’nın geleceğinin planlanması konusunda söz sahibi olacak kişilerin bir araya geldiğini ve çok verimli bir toplantı olduğunu dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Söyledikleriniz bizim için rehber, deniz feneri niteliğinde ve yolumuzu aydınlatacak. Sizden gelenler bizim yapmamız gerekenlerdir. Bu kadar basit. Biz bu memleketi ve her birinizi çok seviyoruz. Varsa bir eksiğimiz sevgisizlikten değil yetişememekten olur ama kasıttan asla olmaz. Hangi siyasi partiden olduğunuz, kime yakın olduğunuz hiç umurumuzda olmaz. Biz sizin seçilmiş çok kıymetli bireyler olduğunuzu biliyoruz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var.”

CHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Başkan Soyer, temasların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığı’nı ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlk olarak CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Soyer, burada birliktelik mesajları verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda kapı kapı dolaşılması ve hizmetlerin anlatılması gerektiğini vurgulayan Soyer ardından İYİ Parti’ye geçti. İYİ Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Karanfil’in İzmir dışında olması sebebiyle Soyer, Teşkilat Başkanı Bilgin Şahin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlandı. Soyer, Millet İttifak üzerinden değerlendirmeler yaparken CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çabalarını hatırlatarak, “Bizler de genel başkanlarımızın çalışmaları doğrultusunda üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.