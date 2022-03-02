Soyer: Hedefimiz en çok ihracat yapan ilk 5 ülkeden biri olmak

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:59

Fuar İzmir'de yapılan MODEKO – 33. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı başladı. 2-6 Mart tarihleri arasında 10 ülkeden 300'ün üzerinde firma ve 750'nin üzerinde marka ile yapılacak MODEKO'nun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her yıl katlanarak dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü geniş istihdam olanağı sağlayan sektörlerden biri. Mobilya ihracatımız pandemi sonrasında da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Öyle bir müteşebbis ruh var ki, ne pandemi ne ekonomik kriz ne de savaş… Gerçekten bu heyecan ve müteşebbis ruh nedeniyle tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum” diye konuştu. Türkiye’nin 4,3 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla 2021 yılında tüm zamanların rekorunu kırdığını dile getiren Soyer, şöyle devam etti: “Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde mobilya ihracatımız yüzde 14’le 325,5 milyon dolar hacme ulaştı. 2022 yılında sektöre İzmir’den verdiğimiz destekle yeni bir rekora imza atacağımıza kuşkum yok. Hedefimiz belli; dünyanın en çok ihracat yapan ilk 5 ülkesinden biri halin e geleceğiz ve dünyanın mobilya sektöründeki ticaret hacmimizi yüzde 5'e çıkartacağız. Biz bunun için varız, elimizden ne geliyorsa büyük bir heyecanla yapmaya devam edeceğiz” dedi.

'İZMİR CAZİBE MERKEZİ'

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, “Türkiye'de bu alan kadar rahat ve konforlu fuar yapılabilen bir alanı yok. İstanbul'da yaptığımız fuarların benzerlerinin birçoğunu metrekarelerini büyüterek buraya geliyoruz. İzmir bu yıl itibariyle geçekten bir cazibe merkezi. Fuar İzmir ticaretin fuarcılık için atan kalbi. Gittikçe güçlü atıyor. Çok daha büyük fuarlarla kentin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Sektörde faaliyet gösteren mobilyacı üyelerimizin sıkıntıları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takip eden trendlerin ilk kez sergileneceği bir fuar olacağından hiçbir şüphem yok” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şunları söyledi: “3 hol neredeyse günler öncesinden doldu ve boş yer kalmadı. Bu talep fuarın ne kadar güzel geçeceğinin göstergesidir.”

İstanbul İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç ise “Bu hafta bizim için, mesleğimiz için bayram günü. Türkiye'nin her yerine enerji sıçrıyor. Biz rekabeti kardeşçe yapıyoruz, kardeşiz. Sektörümüz için emeği geçenlere minnettarım. Türkiye mobilya sektörü olarak son 10 yılda dünyada kendimizden söz ettirdik” dedi.



