Soyer: İzmir'i İzmir yapan, farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşan zihniyettir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Soyer, “İzmir'i İzmir yapan farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşan zihniyettir. İzmir o yüzden İzmir. Sivaslısıyla, Mardinlisiyle, Diyarbakırlısıyla bir arada barış içinde, huzurla yaşanan bir kent olduğu için” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman, yönetim kurulu üyeleri ile federasyona bağlı derneklerin başkanları ile temsilcileri de yer aldı. Başkan Tunç Soyer, Sivas’ın tarihine değinerek başladığı konuşmasında “Sivas'ın bu noktada olması tesadüf değil. Selçuklu döneminde kadim kültürümüzün taşıyıcılığını üstlenmesi son derece kıymetli. Bir Divriği örneği... Müthiş bir kültür ve derinlik, hazine. Onun için Mustafa Kemal Atatürk kongreyi Sivas'ta topluyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil” dedi.
Seçim kampanyasındaki sloganının “Çok renk, çok nefes, çok ses” olduğunu hatırlatan Başkan Soyer şöyle konuştu: “İzmir'i İzmir yapan farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşan zihniyettir. İzmir o yüzden İzmir. Sivaslısıyla, Mardinlisiyle, Diyarbakırlısıyla bir arada barış içinde, huzurla yaşanan bir kent olduğu için. Bu, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir özellik. Burada herkes hem kendi kimliğini koruyor hem İzmir'in kimliğine katkı yapıyor. Bu, bizim siyasal sığlıklara sıkışmamıza da engel oluyor. Türkiye’de siyaset o kadar sığlaştı ki… Oysa bizi biz yapan ne kadar çok şey var. Biz onlarla beraber bir milletiz. Bu kutuplaştırma çalışmaları bizim o zenginliklerimizi de törpülüyor. Ne kadar birbirinize sahip çıkarsanız geleceğiniz o kadar aydınlık, güzel olur.”
'İZMİR'E SİVAS'I TANITACAĞIZ'
Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ise 9-12 Haziran tarihlerinde Sivas Günleri’ni Kültürpark'ta düzenleyeceklerini belirterek bunun için Başkan Soyer’e teşekkür etti. Eleman, “Çok güzel bir organizasyon yapacağız. İzmir'e Sivas'ı tanıtacağız” dedi. Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül ile İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül tarihleri arasında Kuruluştan Kurtuluşa adlı bir program yapmak istediklerini ifade eden Tolga Eleman, Başkan Soyer'i de programa davet etti.
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