15 Haziran 2022 Çarşamba, 16:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina’nın 18'nci ölüm yıldönümü için düzenlenen anma töreninde Ahmet Piriştina’nın heykeli, ismi verilmiş olan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin (APİKAM) bahçesinde açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki törene Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina, kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina, kardeşi Mergim Piriştina, torunları Arya, Miya ile Damla Piriştina ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Piriştina heykelinin açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, “Piriştina halkın başkanıydı. 2004 yılında görevi başındayken kaybettiğimiz Piriştina'nın danışmanlığını yapmaktan hep büyük gurur duydum. Kendisinin İzmir’e bakışı, İzmirlilerin refahını büyütme ve yaşam kalitesini yükseltme çabası hep yolumu aydınlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatamı, Piriştina’nın doğum günü olan 8 Nisan tarihinde almıştım. O gün belirttiğim gibi Piriştina’nın bıraktığı değerli mirasa sahip çıkmaktan hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda, onun vizyonu ve izlerinin her daim yolumuza ışık tuttuğunu belirtmek istiyorum. Kendisinin İzmir’e ve İzmirlilere dair yaptıklarına bir nebze teşekkür etmek amacıyla 2020 yılında Ahmet Piriştina Konuk ve Yazar Evi’ni hizmete sunmuştuk. Bugün de Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen yarışma neticesinde Ahmet Piriştina heykelini İzmirliler ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Soyer’in sözleri üzerine Ahmet Piriştina’nın oğlu Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina, “Babamızın heykeli adını taşıyan ve çok önem verdiği Kent Arşivi ve Müzemize çok yakıştı. Piriştina ailesi adına, bizler için 15 Haziran tarihinin ayrı bir hüznü, heyecanı ve burukluğu var. Acımız sizin gibi dostlar sayesinde hafifliyor ” dedi.

Piriştina’nın heykelini yapan heykeltıraş Ahmet Uzun ise, “Benim için bu heykeli yapmak inanılmaz gurur verici. Ahmet Piriştina yaşasaydı Türkiye’de çok güzel şeyler yapacağını düşündüğüm biriydi. Herhangi bir yönetici değildi” ifadesini kullandı.