Soyer ve İmamoğlu Alaçatı Ot Festivali’nde: Çok güzel bir bahar bizi bekliyor

27 Mart 2022 Pazar, 15:26

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'ne katılım ve ilgi büyük oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediyesi tarafından Alaçatı Ot Festivali’ne katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın ev sahipliğindeki programda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Parti Meclisi Üyeleri Devrim Barış Çelik ve Semra Dinçer, parti temsilcileri, İzmir dışından gelen misafir ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, yurttaşlar yer aldı.

Üreticilerin bulunduğu stantları gezerek sohbet eden belediye başkanları, coşkulu kalabalığın büyük ilgisiyle karşılaştı.

'GÜNEŞ TEPEMİZDE'

Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin ağırlandığı festivalin ikinci ve son gününde halkla buluşan Başkan Soyer, “Nasıl özlemişiz. Güneşin altında kucaklaşmayı, güler yüzle buluşmayı nasıl özlemişiz. İyi ki geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Başta Ekrem Oran başkanımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, bütün belediye çalışanlarının eline, emeğine sağlık. Çok güzel, büyük, dev bir organizasyon, alınlarının akıyla götürüyorlar. Helal olsun onlara. Türkiye’nin her yerinden gelmiş misafirlerle buluştuk. Doğada nasıl mevsimler var. İşte kıştan çıkıyor bahara giriyoruz, güneş tepemizde. İnanın toplumlarda da mevsimler var. Toplumlar da bazen kış, kara kış yaşıyor ama arkasından güneşler açıyor ve baharlar geliyor. Emin olun çok güzel bir bahar bizi bekliyor. Ve o baharı hep beraber kuracağız. Bu toprakl arda güler yüzle, güle oynaya beraber yaşayacağız, göreceksiniz. Çok az kaldı çok. Kimse enseyi karartmasın. O güzel memleket bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Bugün çok kıymetli bir festivaldeyiz. Ot festivali, ilk defa gelebildim. Bu güzel toprakların bereketini, tadını, lezzetini, üretimin gücünü, kadının gücünü hissettim. Harikasınız. Emeğinize sağlık. Bu cennet vatanın her köşesi bereketlidir, insanı güzeldir. Neyi eksik? Bir şeyi eksik. Onu siz iyi biliyorsunuz. Biz de sorumluluğumuzun farkındayız. Kıymetli, yürekli arkadaşım Tunç Soyer’in ifade ettiği gibi gerçekten çok çalışıyoruz. Hiç hata yapmadan, eksik bırakmadan, sizleri dinleyerek, iş üreterek ülkemizin geleceğine şehirlerimizden en faydalı süreci yürütmeye çalışıyoruz. Bundan kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

'ÇITAYI YÜKSELTTİK'

Bu yıl 11’incisi düzenlenen festivalde çıtayı en yükseğe çıkardıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, “Madem çıtayı en üste koyduk, sonunu da en iyi şekilde taçlandıralım dedik. İki tane büyük başkanımız burada. İzmirimizin şehremini Tunç Soyer Başkanımız aramızda. Ve İstanbul’u yıllar sonra yeniden CHP’ye kazandıran Ekrem İmamoğlu aramızda. Bizi kırmadılar ot festivalimize geldiler” açıklamasında bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy ve İzmir’in yüreği aynı yerden atıyor. Biz 1938’de kaldık, 1881’de doğduk. Atatürk’ün çizdiği yolda yakında Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacağız” diye konuştu.