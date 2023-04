Soyer: Yakında çiçeklenen bahar dalları gibi şahane bir ülkeye kavuşacağız

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 18:25

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 18:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi’nin ortaklığında hayata geçirilecek Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve eşi İlke Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, önceki dönemlerde görev yapmış belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Törende Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası da sahne aldı.

“BU VADİ NARLIDERE'YE ÇOK YAKIŞACAK”

İzmir için yeni bir soluk alanı ve cazibe merkezi olacak proje ile ilgili konuşan Başkan Tunç Soyer, “Yaşam Vadisi adı 'sordum sarı çiğdeme anan baban var mıdır, ne sorarsın ey derviş anam yer babam yağmur' diyen Pir Sultan’a çok yakışıyor. Pir Sultan Abdal Vadisi de Narlıdere’ye ve Narlıderelilere çok yakışacak. Çünkü bu vadide sadece yaşamın yüzleri ağaçlar, kuşlar ve çiçekler boy vermeyecek. Aynı zamanda yaşamı bir arada tutan öz, saygı, sevgi, cesaret, Pir Sultan’ın deyişleriyle çoğalacak. Biliyorum ki bu parkta her ağaç yoldaşımız, her çiçek gülüşümüz, kuşlarsa musahiplerimiz olacak. Kuşların sesini her işittiğimizde iyilik yolunu hatırlayacağız. Hayat yolunu bir kere daha Pir Sultan’ın ikrar ve asalet gözüyle göreceğiz. Bugün yaşamın kentsel ve ekolojik katmanları arasında güzel bir bağ, ince bir ilişki kurmayı başardığımızı görmek gurur verici” dedi.

“BU TOPRAKLARIN BEREKETİNİ ÇOĞALTIP HAKÇA PAYLAŞACAĞIZ”

Başkan Soyer ayrıca, “Pir Sultan Abdal bir deyişinde diyor ki; dertsiz bülbül gül dalına konar mı? Bizim derdimiz, dermanımız da hayalimiz, umudumuz da İzmir, Türkiye. Göreceksiniz çok yakında çiçeklenen bahar dalları gibi çok renkli, çok sesli, çok nefesli şahane bir ülkeye kavuşacağız. Bu toprakların bereketini çoğaltıp hakça paylaşacağız. Baharın gücüne olan sonsuz inancımla bu değerli alanın hayat bulmasında çok büyük emeği olan çok değerli çalışma arkadaşım Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin’e ve onun çalışma arkadaşlarına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir kararlılıkla Narlıdere’ye çok büyük bir yürek bağıyla, tutkusuyla olanca gücüyle canla başla çalışıyor. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin Narlıdere’ye Narlıderelilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

NARLIDERE METROSU’NDA VAGONLAR HAREKET ETTİ

Törende yapımı tamamlanmak üzere olan Narlıdere Metrosu ile ilgili de bilgi veren Başkan Soyer, “Metroda sona geldik. Dün ilk kez tren yani metronun vagonları hareket etti. Vagonlara işçilerimiz bindiler. Nisan ayı bitmeden deneme seferini yapacağız. Fahrettin Altay’dan Narlıdere’ye gideceğiz. Sonra da tüm İzmirlileri taşımaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“TUNÇ BAŞKAN TEK BAŞINA DEĞİL ORTAK AKILLA ŞEHRİ YÖNETİYOR”

Törene ev sahipliği yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise, “Göreve ilk geldiğimizden beri Tunç Başkanımızla yaptığımız toplantılarda 'şehirlere yeni meydanlar kazandıralım, tarihi binalarımızı restore edelim, yayalaştırılmış sokaklar yapalım' dedik. Başkanımız bunu yapan belediye başkanlarına destek vereceğini söylemişti. Hakikaten sözünü yerine getirdi. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Tunç Soyer Başkanımız tek başına değil, ortak akılla, uzmanlarla, odalarla, belediye başkanlarıyla şehri yönetmeye çalışıyor. Yaptığımız tüm hizmetlerde Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının desteğini gördük. Teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN 50 MİLYON TL’LİK KATKI

Proje tamamlandığında ilçenin en büyük sosyal donatı alanı olacak. Narlıdere’de yeşil bir koridor oluşturacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Şehir Eylem Planı’na uyumlu bir şekilde hayata geçirilecek. Çevre kalitesinin artırılmasına ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlayacak parkta; 7 bin metrekare yeşil alan ve bisiklet yolu, 300 metrekare çok amaçlı salon, bin 300 metrekare sosyal alan, 260 metrekare kafeterya, bin metrekare açık etkinlik alanı ve 30 araçlık otopark yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Narlıdere Belediyesi Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projesi’ne 50 milyon 396 bin liralık destek sağladı.