Soyer yeni makam aracını paylaştı: Sıfır karbon

14 Ekim 2021 Perşembe, 09:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, makam aracı dahil aldıkları elektrikli araçlarla büyük oranda tasarrufta bulunulduğunu söyledi.

Soyer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Makam aracım dahil; belediyemizin araçlarını çevre dostu elektrikli araçlarla değiştirmeye başladık. "0" karbon emisyonuyla doğamızı korumakla kalmadık, yakıttan bir yılda 302.400 lira tasarruf ettik" dedi.

Soyer'in yüzde 100 elektrikli, yenilenebilir ve doğa dostu olan 2021 model Renault Zoe marka elektrikli makam aracının piyasa değeri 370 bin TL. 80 KW elektrikli motora sahip araç, tam şarj kapasitesiyle 395 kilometre gidebiliyor.

