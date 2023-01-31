Soyer’de altılı masaya İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi daveti

Millet İttifakı dün İstanbul’da düzenlediği Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklamasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, altılı masanın tüm genel başkanlarını ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne davet etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:48
Soyer’de altılı masaya İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi daveti
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Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı’nın ‘Ortak Mutabakat Metni’ açıklandı. Muhalefet liderleri, metni törenle imzalarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de salondaki yerini aldı. 

Tören sonrası Millet İttifakı'nın genel başkanlarını makamlarında tek tek ziyaret eden başkan Soyer, liderleri 15 Şubat’ta başlayacak olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne davet etti.


İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi altılı masa

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