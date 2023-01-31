Soyer’de altılı masaya İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi daveti
Millet İttifakı dün İstanbul’da düzenlediği Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklamasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, altılı masanın tüm genel başkanlarını ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne davet etti.
Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı’nın ‘Ortak Mutabakat Metni’ açıklandı. Muhalefet liderleri, metni törenle imzalarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de salondaki yerini aldı.
Tören sonrası Millet İttifakı'nın genel başkanlarını makamlarında tek tek ziyaret eden başkan Soyer, liderleri 15 Şubat’ta başlayacak olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne davet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'i ziyaret edip İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023
Misafirperverliği ve olumlu yaklaşımı için kendisine ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun'a şükranlarımı sunarım. pic.twitter.com/hJPZzZUdbs
Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023
Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/YqgRkRdJ4C
DEVA Partisi lideri Sn. Ali Babacan'ı ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023
Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/64ecKft5en
Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne davetimizi ilettim.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ve Genel Başkan Yardımcıları Kerim Rota ve Doğan Demir şahsında tüm Gelecek Partilileri teşekkür ederim. pic.twitter.com/x27LsRnwqF
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