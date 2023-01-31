Soyer’de altılı masaya İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi daveti

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:48

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:48

Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı’nın ‘Ortak Mutabakat Metni’ açıklandı. Muhalefet liderleri, metni törenle imzalarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de salondaki yerini aldı.

Tören sonrası Millet İttifakı'nın genel başkanlarını makamlarında tek tek ziyaret eden başkan Soyer, liderleri 15 Şubat’ta başlayacak olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'i ziyaret edip İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim.



Misafirperverliği ve olumlu yaklaşımı için kendisine ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergun'a şükranlarımı sunarım. pic.twitter.com/hJPZzZUdbs — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023

Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim.



Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/YqgRkRdJ4C — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023

DEVA Partisi lideri Sn. Ali Babacan'ı ziyaret ederek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne davet ettim.



Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/64ecKft5en — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 30, 2023