Soyer’den Buca Cezaevi çağrısı: Yeşil alan için işbirliğine hazırız

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:53

İzmir’de Buca Cezaevi'nin 69 bin metrekarelik 16 bloğun yıkımı tamamlandı. Yıkım sürecinde alana ne yapılacağı tartışma konuları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’den yeşil alan çağprısı geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Soyer şunları söyledi:

“Buca Cezaevi'nin yıkımı tamamlandı. Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz, yapmayın. İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil yeşile ihtiyacı var. Burasının yeşil alan olması için her türlü işbirliğine hazırız.”



