Soyer’den Buca’da ranta karşı uyarı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi’nin mevcut planlamasında karşı çıkarak, “Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz, yapmayın” dedi.
İzmir’de hizmet verdiği 62 yılın ardından kapatılarak yıkılan Buca Cezaevi arazisinde yaşanan rant tartışmaları bitmek bilmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkımı tamamlanan Buca Cezaevi’nin mevcut planlamasında yeşil alan miktarının azaldığını ve inşaat alanının artırıldığını söyleyerek “Buca’nın betona değil, yeşile ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.
YEŞİL ALAN EKSİLDİ
Başkan Tunç Soyer, kentin en yoğun alanlarından bir tanesi olan Buca ilçe merkezinde yer alan eski cezaevi arazisinin imara açılmaya çalışıldığını kaydederek, yaptığı son açıklamayla bir kez daha ranta karşı çıktı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı tamamlanan ve AVM yapılacağı gündeme gelen araziye ait imar planlarda yapılan değişiklikle yeşil alan miktarının azaltıldığını ifade eden Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Buca Cezaevi’nin yıkımı tamamlandı. Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz, yapmayın. İzmir’in en büyük ilçesi Buca’nın betona değil yeşile ihtiyacı var. Buranın yeşil alan olması için her türlü işbirliğine hazırız.”
STK’LER MÜCADELEYE BAŞLAMIŞTI
Cezaevinden kalan arazinin yeşil alana çevrilmesi için mücadele eden sivil toplum örgütleri yaptıkları çeşitli eylemlerle “Buca’ya AVM istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirmiş, dev alanın kamu yararına açılması için çağrı yapmıştı. Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu çatısı altında buluşan yurttaşlar, konuyla ilgili başlattıkları kampanya dahilinde imzalar toplamış ve sokaklarda bildiri dağıtmışlardı.
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