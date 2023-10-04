Soyer’den ‘Cumhuriyet kazanımları’ çıkışı: İki elimiz yakanızda!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:34

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER), Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) tarafından organize edilen 4.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi başladı. Bu yıl “Cumhuriyetin 100. Yılında Bütüncül Çocuk Koruma İçin Toplumla Birlikte” temasıyla düzenlenen kongre, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Kongrenin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili avukat Murat Aydın, ÇİİÖDER Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş, ÇOKMED Başkanı Emrullah Tolga Dağlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kongrenin açılışı, uluslararası ödülleri bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencisi Kıvanç Demirkaya’nın piyano resitaliyle başladı. Başkan Tunç Soyer, sahneye çıkarak önemli bestecilerin eserlerini çalan Kıvanç Demirkaya’ya teşekkür etti.

POPÜLİST SİYASET VE OTORİTER REJİM VURGUSU

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, “21. yüzyılda çocuk işçiliğinin, çocuk yaşta evliliğin, suça bulaşmanın, bağımlılığın ve her türlü çocuk istismarının yaşandığı bir çağdayız. Üstelik imkânları olanlar için yüksek site duvarları da artık koruma sağlamıyor. Hızla dijitalleşen dünyada internet ve sanal alem de çocuklarımıza yönelik yeni istismar alanları yaratıyor. Uyuşturucu bağımlılığı daha çocuk yaşlarda başlıyor. Çocuklar dahil herkesin özgürlüklerini tehdit eden popülist siyaset ve otoriter rejimler tüm dünyada daha da çok güçleniyor. Bir belediye başkanı olarak beni asıl kahreden şey, çocuklarımızın geleceğini göre göre mahvetmemiz. Bir avuç gözü dönmüş muhteris daha da zengin olsun diye. Popülist ve otoriter liderler sırf bir kere daha seçilsin diye. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncıların kurulu düzeni bozulmasın diye. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp ediyoruz. Dünyamızı doğmamış bebelere zindan ediyoruz” diye konuştu.

“BU ŞEHİRDE ONLARIN HAKLARI VAR VE BİZ GÖRMEZDEN GELİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Başkan Soyer, “İklim krizi büyüyor, dünya ısınmaya devam ediyor. Kuraklık gitgide artıyor, belki de çocuklarız bir damla suya muhtaç kalacak. Dünyayı yönetenler çocuklarımıza bu güzel dünya yerine bir felaketler gezegeni bırakmakta kararlı. Fakat biz de, bu felakete dur demekte kararlıyız. Evlatlarımıza borçlu olduğumuz adaletin gereği, dişimizi tırnağımıza takarak çocuk düşmanı bu sistemle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İzmir’de, çocukların yaşadıkları şehrin yönetiminde söz sahibi olabilmesi için Ağustos ayında tarihi bir adım attık ve Çocuk Belediyemizi kurduk. Çünkü onların geleceklerin büyükleri hamasetiyle, bugünkü hayatlarını ıskaladıklarımızı fark ettik. Evet doğru, geleceklerin büyükleri ama bugün içinde yaşadığımız şehrin ortakları aynı zamanda. Bu şehirde onların hakları var ve biz onların haklarını görmezden geliyoruz. Üstelik bunu geleceğin büyükleri hamasetiyle yapıyoruz. Dört yıldır İzmir’i çocuk dostu bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“İKİ ELİMİZ YAKANIZDA”

Başkan Soyer, “Türkiye’de iktidar her geçen gün daha da öngörülemez bir hale geliyor. 100. yılında Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını itibarsızlaştırmayı, laik eğitimi tasfiye etmeyi, kız çocuklarının eğitim hakkını kısıtlamayı hedefleyen bir zihniyet hala gündemimizde yer alabiliyor. Adalete, demokrasiye, Cumhuriyete, kısacası çocuklarımızın geleceğine gölge düşürmeye çalışanlar, şunu çok iyi bilsin. İki elimiz yakanızda. Tüm baskılara ve engellemelere rağmen çocuklarımıza hak ettikleri özgür ve demokratik bir Türkiye bırakacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak” diye konuştu.

“ÇOCUK HAKLARINI KORUMAK ORTAK KARARLILIĞIMIZ OLMALIDIR”

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren ÇİİÖDER Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş çocuk istismarına karşı verilen mücadeleleri anlatarak, “Bugün geldiğimiz noktada maalesef tablo parlak değil. Hem çocuklar için değil, hem de sivil toplum kuruluşları için değil. Faaliyetlerimizi çok zor yürütüyoruz. Burada yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Bu anlamda bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bizler daha fazla çalışmalıyız ki çocuk haklarını daha iyi koruyalım” dedi.

7 EKİM’E KADAR SÜRECEK

ÇOKMED Başkanı Emrullah Tolga Dağlı ise “Çocukların korunmasının ele alınması konusunda derin bir sorumluluk ve kararlılıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her bir çocuk istismardan, şiddetten uzak bir ortamda büyümeyi hak eder. Bu uluslararası bir sorumluluktur. Bu toplum olarak bizim görevimizdir. Çocuk haklarını korumak ve savunmak ortak kararlılığımız olmalıdır” diye konuştu.

4.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 7 Ekim’e kadar devam edecek. Program kapsamında düzenlenen çok sayıda kurs, konferans, atölye çalışması, diyalog çalışmalarıyla çocuk haklarına yönelik toplumsal bilinç oluşturacak.