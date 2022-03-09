Soyer'den ekonomik kriz vurgusu: İşimiz hiç kolay değil

09 Mart 2022 Çarşamba, 16:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Örgütü’yle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ve kentte yapılan çalışmaların parti örgütüne aktarıldığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir il yöneticileri, ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları katıldı.

“TÜRKİYE'YE UMUT VERDİK"

Sunum toplantısında kentsel dönüşüm, altyapı, üstyapı ve fen işleri, sosyal hizmetler ile İZSU çalışmaları konusunda geniş çapta bilgilendirme yapıldı. Başkan Tunç Soyer, “Bu toplantının iki amacı var. Birincisi teşekkür etmek. Buca Metrosu’nun temel atma töreninde tüm İzmir, tüm Türkiye’ye çok güzel mesajlar verdi. Bunu hep birlikte yaptık. Hepimizin göğsü kabardı. Hepimiz onur duyduk. Daha önemlisi Türkiye’ye umut verdik. Salgın ve kriz ortamında İzmir pırıl pırıl bir ışık saçtı. Bu da sizlerin emekleriyle oldu. İyi ki beraber çalışıyoruz. İyi ki güç birliği yapıyoruz. Hakikaten Türkiye’de bunun bir örneği daha yok. İkincisi seçim atmosferine girdik. Örgütlerimiz bizim yaptığımız çalışmaları çok iyi biliyor olmalı ki anlatabilsin” ifadelerini kullandı.

“İZMİR'İN 100 YILINA IŞIK TUTACAK BİR ÇALIŞMA OLACAK”

30 Ekim 2020’deki depremin ardından atılan adımları hatırlatan Başkan Soyer, “Depremden sonra İnşaat Mühendisleri Odası’yla yapılan protokolle 33 bin 100 birim bina için deprem karnesi çıkardık. Tek tek her binanın karot örnekleri alınarak dayanıklılıkları araştırıldı. Türkiye’de ilk kez bir belediye 10 üniversiteyle ortak protokol yaptı. Mikro ölçeklendirme projesi yapıyoruz. İzmir’in yer altı fotoğrafını çekiyoruz. Tek tek fayların her birinin ne kadar mesafeli olduğu ve diri olduğunu tespit ediyoruz. Devletin bütün ülkede yapması gereken şeyi biz İzmir’de yapıyoruz. İki yıl sürecek bu çalışma, İzmir’in 100 yılına ışık tutacak. K sınırıyla ilgili yapılan çalışmayı tüm İzmir’e getirdik ve bu, Türkiye’de ilktir. Vatandaşa mevcut yapı hakkını koruyarak yenisini inşa etme fırsatı vermiş olduk” diye konuştu.

“KAMUCU ANLAYIŞLA HAREKET EDİYORUZ”

Soyer şöyle konuştu:

“İzmir, kentsel dönüşüm konusunda Türkiye’de örneği olmayan bir çalışmayı yürütüyor. Vatandaşı müteahhidin insafına bırakmıyor. Arada belediyeyi bir katalizör gibi kullanıyoruz. Yerinde dönüşüm adını verdiğimiz çalışma tek tek vatandaşların tapularını devretmesine imkan veriyor. Biz de onların hakkını savunmak için kamucu anlayışla hareket ediyoruz. Öte yandan müteahhitler ihalelere girmiyorlardı. Biz de İZBETON’u devreye soktuk. Ortaya koyduğumuz formül inanılmaz canlanma sağladı.”

Tarımda nasıl kooperatifçilik destekleniyorsa kentsel dönüşümde de kooperatiflerin devreye alındığını vurgulayan Başkan Soyer, “Bu da bir ilk. Sosyal demokrat ve kamucu bir örnek. Bunları göğsünüzü gere gere her yerde anlatabilirsiniz. Önümüzdeki üç ay içinde 2 bin 500 konutun daha ihalesi gerçekleşecek. Ekonomik krize rağmen olağanüstü bir hızla yol alıyoruz” dedi.

Soyer Türkiye’deki derin ekonomik krizin şartları zorlaştırdığını vurgulayarak, “İşimiz hakikaten hiç kolay değil. Buna rağmen biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızın sürmesini sağlıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik çalışmasını yaptıklarını vurgulayan Başkan Soyer, sosyal hizmet çalışmalarına da değinerek “Vatandaşın derdine derman olduk. Ezber bozan çalışmalar yaptık. Bizİzmir Dayanışma Noktalarını, Acil Çözüm Ekipleriyle acil çözüm ürettiğimiz mahalleleri görmelisiniz” dedi.

“İZMİR'İN GELECEĞİNİ KURTARACAK”

İZSU çalışmalarına da değinen Soyer, “2019’dan bu yana 120 kilometrenin üzerinde yağmur suyu atık su ayrıştırma kanalı yaptık. Şu an 200 kilometre daha yapıyoruz. Şehir içi ve metropolde bunlar. Körfez’i temizlemek, su baskınlarını engellemek ve iki noktada büyük arıtmalarımızın yükünü hafifletmek istiyoruz. Bu, İzmir’in geleceğini kurtaracak bir çalışma” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Buca Metrosu’nun temelinin atılması böyle bir ekonomik ortamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir başarısıdır. Bu yüzden çok takdir ediyorum. Biz de il ve ilçe örgütleri olarak karınca kararınca gereken desteği verdik. İl ve ilçe örgütlerimiz omuz omuza çalıştığında ne güzel sonuçlar verdiğini birlikte gördük. Bundan sonra da bu dayanışmanın güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” dedi.