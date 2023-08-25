Soyer'den gençlere çağrı: 1-10 Eylül arasında İzmir'e gelin

Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:26

Güncelleme: 25.08.2023 - 09:26

İzmir, 92 yıllık tarihiyle kentin simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı’na hazırlanıyor. İzmir’in “2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “gençlik” teması ile 1 - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini merkezine oturtacak. Fuarın açılmasına sayılı günler kala, İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki çim alanda basın toplantısı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde yapılan basın toplantısına; Ana Sponsor Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Etkinlik Sponsoru Migros'un Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı Kaan Levent Bozdağ, Avrupa Gençlik Başkenti Koordinasyon Kurul Üyesi Fulya Yoldaş, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sedef Ünver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bürokratları ile basın mensupları katıldı.

SOYER: “HEYECANLIYIZ”

Heyecanlıyız diyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kronolojisini anlattı. Başkan Tunç Soyer, “92. yılında gençlik temasıyla başlamamızın çok temel bir gerekçesi var. Cumhuriyet ikinci yüzyıla girerken elbette gençlerle birlikte girsin istiyoruz. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Gençler heyecanlarını, yeteneklerini, meziyetlerini, umutlarını tekrar burada büyütsünler, birbirlerinden ilham alsınlar, aktarım yapabilsinler, buluşsunlar, kucaklaşsınlar, tanışsınlar istiyoruz. Aynı zamanda 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığımız var. Kasım ayında 2026'ya ev sahipliği yapacak, gençlik başkenti olacak şehir belirlenecek. Bir yerde de buna hazırlık olsun istedik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İEF'nin 92.yılında gençliği çok daha fazla öne çıkarmak istedik. Gençliğin, eğlencenin, sanatın, kültürün yer alacağı çok keyifli bir buluşma olacak. Bu sefer ilk kez bir karnaval tadında kortej planladık. İzmir'de ses getirsin istiyoruz. Başlangıcından son gününe kadar hepimizi keyifli günler bekliyor” dedi.

SOYER GENÇLERE SESLENDİ

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Türkiye'nin bu karamsar ikliminde, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar, gerçekten büyük hayal kırıklıklarının, öfkelerin yaşandığı günler. İnsanların geleceğe dair umutlarını kaybetmekte olduğu günler. 92'ncisi en çok ihtiyaç duyduğumuz buluşma olacak. Birbirimizle kucaklaşmaya, vakit geçirmeye, buluşmaya ihtiyacımız var. birbirimizden moral almaya, moral bulmaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin her yerindeki gençlere seslenmek istiyorum. 1-10 Eylül arasında İzmir'e gelin. İzmirli akranlarınızla yaşıtlarınızla buluşun. İzmir'in eğlenceli, eğitsel, keyifli 10 gününe eşlik edin. Heyecanlıyız. Fuarımız 92. kez kapılarını açtığında Türkiye'ye umut olsun istiyoruz. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize umut verelim istiyoruz. Bu fuarın teması gençlik ama hedefi umuttur. Umuda çok ihtiyacımız var. Diliyorum ki bu fuar umutların yeniden yeşermesi için, toprakların bereketi ve aydınlık geleceği için ışık tutar. Umutsuzluk karamsarlık rüzgarlarını geride bıraktırır. Geleceğe umutla bakmaya bir fırsat yaratır.”

SANCAK: BU SENE FUARIN ÇOK İYİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, oğulları Kerem ve Fırat Sancak'ı sahneye davet ederek fuar hakkında görüşlerini aldı. Mesut Sancak, “Gelecek gençlerde. Beş yıl sonra belki bu konuşmaları onlar yapacak. Bu sene fuarın çok iyi geçeceğini düşünüyorum, milyonun üzerinde katılımcının geleceğine inanıyorum çünkü çok iyi hazırlık yapılmış. 2016'dan bu yana fuarın ana sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu bizim için onur” dedi.

FIRILDAK: GENÇLERİMİZ ENERJİ, YENİLİK VE ÖNCÜLÜK GETİRİYOR

Etkinlik Sponsoru Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, “Fuarımızın bu yılki teması gençlik, sadece bir kuşak değil, aynı zamanda umutların, hayallerin ve geleceğin temsili olarak önemli bir anlam taşıyor. Gençlerimiz cumhuriyetin yüzüncü yılında enerji, yenilik ve öncülük getiriyorlar” diye konuştu.

ALICI: GENÇLERİN GÜCÜNÜ İZMİR'E TAŞIYACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı hakkında bilgi veren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “92. İzmir Enternasyonal Fuarı da gençlerimizin gücünü, enerjisini ve öncülüğünü İzmir'imize taşıyacak. Fuarın bu yılki teması olan 'gençlik' aynı zamanda İzmirimizin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine yansıyan bir kararlılık ve vizyonun da simgesi! Temamıza özel, gençlere yönelik spordan sanata birçok etkinlik Gençlik alanında yer alacak” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için yaptıkları çalışmaları anlatan İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sedef Ünver, “İzmir Kent Konseyi gençlik meclisi adına gençlik politikaları söz hakkı anlamında alan açtığı için teşekkür ediyoruz. Fuarın gençlik temasıyla olmasının Avrupa Geçlik Başkenti sürecini de güçlendireceğine inanıyoruz” dedi. Avrupa Gençlik Başkenti Koordinasyon Kurul Üyesi Fulya Yoldaş, “İzmir'in gençlik başkenti olması konusunda umudumuzu çok yüksek, inancımız tamamen var. Sürecin başından beri yanımızdaydı, Tunç Soyer'e teşekkür etmek istiyorum. Bunun da en büyük kanıtı fuarın bu temayla yapılıyor olması” dedi. İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı Kaan Levent Bozdağ, “Biz gençler, bu fuarın belki geçmişinde yoktuk ama; bugününde, yarınında ve fuarın daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

İZMİR’İN 2026 AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ ADAYLIĞINA KATKI SAĞLAYACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki teması olan “Gençlik”, kentin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı olmasının da bir yansıması olarak öne çıkıyor. İzmir, Avrupa Gençlik Forumu tarafından her yıl düzenlenen bir etkinlik olan “Avrupa Gençlik Başkenti” programı için 2026 yılında adaylığını koymuş ve finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olmuştu. Bu önemli unvan, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında daha etkin bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilmiş bir yıl boyunca, kente veriliyor. Fuar’ın bu yılki teması olan “Gençlik” İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı ile paralellik göstererek, gençlerin vizyonunu ve enerjisini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Diğer finalist kentlerle birlikte yarışan İzmir, gençlere odaklanan bu özel yılın bir parçası olarak, Fuar’da da geleceğe yönelik benzersiz projeler ve etkinliklerle dolu bir program sunmayı amaçlıyor.

ONUR KONUĞU İL ŞANLIURFA

Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu il ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa, bütün yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değeriyle Kültürpark’ın Dokuz Eylül Kapısı girişindeki 2 bin metrekarelik alanda yer alacak.

AÇILIŞ KORTEJİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı töreni öncesinde kortej yürüyüşü de düzenlenecek. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluşacağı, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak kortej, 1 Eylül günü saat 18:30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Kortejde bir araya gelecek çok sayıda İzmirli, Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüyerek açılış coşkusuna ortaklık edecek.

ULUSLARARASI TEKSTİL BİENALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Açıldığı günden bu yana ilklere imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 4 Eylül tarihinde kapılarını açacak Tekstil Bienali’ndeki eserler, Fuar boyunca Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın küratörlüğünde, 17 farklı ülkeden 57 sanatçının yer alacağı Tekstil Bienali; 4 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Agora, Namazgâh Hamamı, Etz Hayim Sinagogu, Alga Çikolata Fabrikası, Ahmet Ağa Konağı ve Vakıflar Konağı’nda da ziyarete açık olacak.

GENÇLERE ÖZEL ALAN

Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

ÇİM KONSERLERİ SAHNESİ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıp doyasıya eğlenecek. Çim Konserleri Sahnesi’nde; 1 Eylül’de Simge Sağın, 2 Eylül’de Teoman, 3 Eylül’de Serdar Ortaç, 4 Eylül’de Volkan Konak, 5 Eylül’de Sibel Can, Migros sponsorluğunda gerçekleştirilecek 6 ve 7 Eylül günü konserlerinde Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

ROCK&MORE VE MOGAMBO EĞLENCENİN ADRESİ OLACAK

Kültürpark 3 No’lu Hol önünde 2 Eylül’de başlayacak Rock&More Sahnesi de sırasıyla Gaye Su Akyol, Onur Özdemir, Mary Jane, Eypio, Mavi Gri, Ufuk Beydemir ve Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak. Mogambo Geceleri’nde de Fuar boyunca müzik durmayacak. Rubato 1 Eylül, Mirkelam 2 Eylül, Cem Adrian 3 Eylül, Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo’da sahne alacak.

ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU ETKİNLİKLERİ VE ŞEHİR TİYATROLARI OYUNLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunları da 4 – 6 - 9 Eylül tarihlerinde İsmet İnönü Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. 4 Eylül günü Mor Şalvar, 6 Eylül günü 3 Nalla 1 At ve 9 Eylül günü Benim Naçiz Vücudum oyunları sahnelenecek ve oyunlar saat 19:30’da başlayacak. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise 2 Eylül’de İzmir Aşkına Müzikali, 3 Eylül’de Uğur Aslan – Afara, 4 Eylül’de Sunay Akın & Nihat Sırdar – Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi, 5 Eylül’de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Etkinliklerin bilet satışları https://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden yapılacak.

GENÇLİK TEMALI FİLMLER İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Sinema Burada Film Günleri’nde de 8 -10 Eylül tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi’nde gençlik temalı filmler izleyicileri bekleyecek. 16:30 ve 19:30 seanslarında Kahvaltı Kulübü, Juno, Çekmeköy Underground, Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Giriş, Ben, Earl ve Ölen Kız ile Whiplash filmleri, ücretsiz olarak gösterimde olacak.

CUMHURİYET’İN 100. YILI VE İZMİR’İN KURTULUŞU’NUN 101. YILINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Cumhuriyetin 100. ve İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümleri de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen özel etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Fuar’da teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar için İzelman Fuar Çocuk Kulübü, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Hazine Avı, Bilgi Yarışması, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren spor olarak bilinen e-spor Hado, fuarın dört bir yanındaki farklı programlar ve gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli günler geçirtecek.

BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN SAHNESİ

Başka Bir Tarım Mümkün Etkinlik Sahnesi’nde, akademisyenlerden uzmanlara birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşilerde gençler, beslenme alışkanlıklarımızdan sağlığa kadar farklı bakış açılarıyla tarım konuşacak. Köy Tiyatrosu’ndan konsere kadar farklı etkinlikler de bu sahnede yer alacak.

FUAR’A ÖZEL MOBİL UYGULAMA

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl yeniliklerle kapısını açmaya hazırlanıyor. Hazırlanan telefon ve akıllı cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama, Fuar öncesinde yayına alınacak. Uygulama aracılığıyla İzmir Fuarı’na dair tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebilen, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak uygulama, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylık sağlayacak.

Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.