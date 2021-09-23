Soyer'den hayvan hakları mesajı: Merhamet değil adalet borçluyuz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir’de kapılarını açan Pet İzmir 2021’in açılışında doğa hukuku ve hayvan hakları konusuna dikkat çekerek, “Can dostlarımıza merhamet değil, adalet borçluyuz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de Tema Fuarcılık tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı’nın (Pet İzmir 2021) kapılarını açtı.
Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, fuardaki büyüme rakamlarına dikkat çekerek fuarın sektöre ivme kazandıracağını ifade etti. İzmir’in ekosistemi ve doğa çeşitliliğine dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “İzmir öyle özel bir şehir ki, bizden çok daha eski İzmirliler, yani Akdeniz fokları, flamingolar, meşe ağaçları ve binlerce farklı canlı türü bu şehri bizimle paylaşmaya devam ediyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi insanın tüm canlılarla uyum içerisinde yaşadığı bir şehir ekosistemi kurmak için çalışıyor” dedi.
Soyer, “Son yıllarda yaşadığımız iki büyük felaket, pandemi ve iklim krizi insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. Bu felaketler insanı, yaşadığımız şehirleri ve doğayı bir bütün olarak görmemiz gerektiğini gösterdi. Doğa hastaysa biz de hastayız, o iyiyse biz de iyiyiz. Pet İzmir Fuarı’nın doğa hukuku ve hayvan hakları konusunda da bizlere rehberlik etmesini temenni ediyorum. Çünkü can dostlarımıza merhamet değil, adalet borçluyuz” şeklinde konuştu.
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