Soyer'den seyyar satıcılara baş sağlığı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:24

Muğla Marmaris'te geçen hafta seyyar kömürcülük yapan 63 yaşındaki Süleyman Ekici'nin boş bir araziye koyduğu kömür çuvallarına zabıta el koymak istedi. Zabıtaya engel olamayan Ekici, üzerine benzin dökerek bedenini ateşe verdi. Ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Erzincan'da ise bir mesire alanının girişindeki mısır tezgahı belediye görevlilerince kaldırılmak istenilen 47 yaşındaki Yavuz Polat, kendini yakarak yaşamına son verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan acı olayların ardından İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Yaşananları insanlık adına son derece üzücü bulduğunu söyleyen Soyer, "Bu zor günlerde herkesin onuruyla çalışıp evine ekmek götürmek zorunda olduğunu" belirtti. Geçtiğimiz yıl kentteki seyyar satıcılara biner liralık maddi destek verdiklerini açıklayan Soyer, “Diğer esnaflara zarar vermeden, onlardan uzakta faaliyetlerini sürdüren, sağlık koşullarına dikkat eden seyyar esnafların kayıt altına alınması da en büyük hedefimiz. Her kesimin olduğu gibi emekçi seyyar satıcıların da insani şartlarda çalışmaları için projelerimizi hazırlıyoruz” dedi.

İnsanın en temel hakkı olan 'yaşam' hakkının önemini vurgulayan Soyer, “Ülkemizde çeşitli kentlerde yaşanan intihar olaylarının İzmir'de olmaması için gerek belediyemiz gerekse zabıta arkadaşlarımız azami dikkati gösteriyor. Seyyar satıcılar da zabıta ve kanunlar karşısında gereken hassasiyeti gösteriyor. Pandeminin etkili olduğu, kötü ekonomik gidişatın bir çok işletmeye kilit vurdurduğu bu dönemde bizler de seyyar esnafımızın bu süreci biraz daha rahat atlatması için gayret ediyoruz” diye konuştu.

İşsiz kalan vatandaşın karnını doyurmak için bir şekilde çalışmak zorunda olduğunu kaydeden İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ise şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e her zaman doğrudan ulaşabiliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları anında iletiyoruz ve çözüm de hızlıca üretiliyor. Biz insanların açlık yüzünden kendini öldürmeyeceği, karda, soğukta, yağmurda değil insanca şartlarda çalışıp vergisini ödeyeceği bir yapılanma istiyoruz. Hem devletimize vergimizi, belediyelere işgaliyemizi ödeyelim hem de vatandaşlarımız zabıtının denetlediği, sağlıklı ürünlerin satıldığı seyyar araçlarda sokak lezzetlerini tadabilsin. İzmir'de örnek olarak hayata geçirilecek böyle bir proje tüm ülkemize örnek olur hem de nice ocakların sönmesi önlenir.”