Soyer'den sosyalist parlamenterlere krizlere karşı işbirliği çağrısı

30 Haziran 2022 Perşembe, 10:47

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi için üst düzey temaslarda bulunmak ve İzmir Evi’nin açılışını yapmak üzere gittiği Brüksel’de Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Grup ile bir araya geldi. Buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yer aldı.

Başkan Soyer, zor zamanlardan geçildiğini belirterek çevresel sorunlardan gıda krizine kadar bir dolu küresel sorunla başa çıkılması gerektiğini vurguladı. Tüm bunlara karşı ellerindeki tek gücün demokrasi ve dayanışma olduğunu söyleyen Başkan Soyer, bu tahribatla mücadele etmek için kültürü bir kaldıraç olarak kullandıklarının altını çizdi. Eylül 2021’de İzmir’de düzenlenen Uluslararası Kültür Zirvesi’nde “döngüsel kültür” kavramını ortaya koyduklarını söyleyen Soyer, “Döngüsel kültür dört ayak üzerine oturan bir kavram. Doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve değişimin kendisiyle uyum. İzmir’deki çalışmalarımızı bu dört ilke üzerinden yürütüyoruz” dedi. Soyer, küresel sorunlar için dayanışma ve işbirliği & ccedil;ağrısı yaparak konuşmasını tamamladı.

CHP'li Seyit Torun ise Türkiye’de demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele ettiklerini belirterek “Bu süreç içerisinde aynı zamanda daha iyi bir yaşam için mücadele veriyoruz. 2019’daki seçimlerde büyük bir başarı elde ettik. Şimdi yeniden bir seçim dönemine giriyoruz. Bu yüzden sizlerle işbirliği ve dayanışma her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.