Soyer'den sulama kooperatiflerine destek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sulama kooperatifleri başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi. Enerji maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren kooperatif başkanlarının sorunlarını dinleyen Soyer “Üretimin üzerindeki maliyetlerin azaltılması gerekiyor. İşbirliğiyle elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Hüseyin İlhan Yavuz önderliğinde sulama kooperatiflerinin başkanları ve İzmir Sulamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi (SULYEK) üyelerini makamında ağırladı.
Enerji maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren kooperatif başkanlarının sorunlarını dinleyen Soyer “Üretimin üzerindeki maliyetlerin azaltılması gerekiyor. İşbirliği yaparak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” dedi. Toplantıya İZENERJİ A.Ş. ve İZETAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Türkoğlu, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için İZENERJİ bünyesinde İZETAŞ (İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi) şirketini kurduklarını ve Türkiye’ye model olacak bir çalışmaya daha imza attıklarını söyleyen Soyer, “İZETAŞ, büyükşehir belediyemizi enerji tedarikindeki fahiş kar oranlarına karşı koruyor. Ocak ayı değerlerine göre elektrik için harcanan bütçeyi düşündüğümüzde yılda yüzde 22 oranında tasarruf sağladığımızı söyleyebilirim. Bu fayda yıl boyunca artarak devam edecek. Bu konuda üreticilerimize de destek oluyoruz. Kooperatiflerin enerji tedarikinin İZETAŞ üzerinden yapılması, ikinci olarak da kooperatiflerin güneş enerjisi panelleri kurularak kendi enerjilerini üretmelerinin sağlanması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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