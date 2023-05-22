2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Soylu seçim otobüsünden şarkı söyledi: İlle de Roman olsun

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği Roman mahallesinde seçmenleri, 'İlle de Roman Olsun' şarkısını söyleyerek selamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:11
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için İstanbul Beyoğlu'nda yaptığı gezi sırasında çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

Beyoğlu sokaklarında hareket halindeki seçim otobüsünden seçmenlere seslenen Soylu, "İlle de roman olsun" şarkısını söyledi. Soylu şarkının sonunda ise "Kusura bakmayın ses kesik, ancak bu kadar götürüyor" dedi.


Soylu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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