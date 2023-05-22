Soylu seçim otobüsünden şarkı söyledi: İlle de Roman olsun

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için İstanbul Beyoğlu'nda yaptığı gezi sırasında çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

Beyoğlu sokaklarında hareket halindeki seçim otobüsünden seçmenlere seslenen Soylu, "İlle de roman olsun" şarkısını söyledi. Soylu şarkının sonunda ise "Kusura bakmayın ses kesik, ancak bu kadar götürüyor" dedi.