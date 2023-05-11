Soylu talimatı açıkladı: 'Benim istediğim bir göz, Erdoğan bana verdi iki göz'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 08:53

Güncelleme: 11.05.2023 - 08:54

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere 3 gün kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saray'ın yargıya müdahalesini açık etti.

Sarıyer İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri’nde konuşan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir sabah çağırdı. Yeni İçişleri Bakanıydım. ’Ben bu işe tahammül edemem Süleyman’ dedi. ’Bunların hepsini görevden alacaksın.’ Benim istediğim bir göz Recep Tayyip Erdoğan bana verdi iki göz. 2 gün sonra hepsini aldık" dedi.

Soylu açıklamasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Bu Selo’yu o gece evinden kuzu kuzu alıp götüren biziz. Biliyorsun değil mi, kuzu kuzu. O ve onun gibileri. Aynı zamanda belediyeler var ya. O belediyelerin hepsi teröre para sağlıyorlardı. Devletin verdiği vergileri mehmetçiğimize kurşun olarak gönderiyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir sabah çağırdı. Yeni İçişleri Bakanıydım. ’Ben bu işe tahammül edemem Süleyman’ dedi. ’Bunların hepsini görevden alacaksın.’ Benim istediğim bir göz Recep Tayyip Erdoğan bana verdi iki göz. 2 gün sonra hepsini aldık. Doğu ve Güneydoğu huzur buldu. Paralar terör örgütüne gitmiyor. Milletin yatırımına gidiyor. Şimdi diyorlar ki, 15 Mayıs olacak biz onları yine PKK’ya, HDP’ye vereceğiz. Şu anda bana çok çalışıyorsun, diyorlar. Herhalde Murat Karayılan’dan az çalışacak halim yok, herhalde Cemil Bayık’tan daha az çalışacak halim yok veya Duran Kalkan’dan daha az çalışacak halim yok. Çıkmışlar masanın üzerine, tepiniyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz hiç merak etmeyin."