Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alındı

Zonguldak’ta Esas 67 Burda AVM’de bulunan bir mağazada kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çektiği iddiasıyla mağaza çalışanı gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 14:00
Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan Esas 67 Burda AVM’deki bir giyim mağazasında mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağazaya gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, mağaza çalışanı M.K.’nın ayakkabısına bağladığı cep telefonlu düzenek ile kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice kayda aldığı iddiasıyla durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.’yı gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şahsın cep telefonuna el konuldu.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.K.’nın cep telefonunun Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Ekiplerin söz konusu mağazadaki diğer kabinlerde de gizli kamera düzeneği aradığı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan, giyim mağazasının 8 yıllık satış personeli olan M.K.’nın iş akdinin feshedildiği öğrenildi.


Kayıt haberleri gizli kayıt haberleri

İlgili Haberler

Hırsızlar yakalandı: 182 adet suç kayıtları varmış!

Hırsızlar yakalandı: 182 adet suç kayıtları varmış!
Yargıtay'dan emsal karar: Gizli kayıt delil sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Gizli kayıt delil sayıldı
Kayıtlı olduğu adreste bulunamayan 729 bin Suriyeli, kaydını güncellemezse ne olacak?

Kayıtlı olduğu adreste bulunamayan 729 bin Suriyeli, kaydını güncellemezse ne olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler