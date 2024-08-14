Soyunma kabininde gizli kayıt iddiası: Mağaza çalışanı gözaltına alındı
Zonguldak’ta Esas 67 Burda AVM’de bulunan bir mağazada kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çektiği iddiasıyla mağaza çalışanı gözaltına alındı.
Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan Esas 67 Burda AVM’deki bir giyim mağazasında mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağazaya gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, mağaza çalışanı M.K.’nın ayakkabısına bağladığı cep telefonlu düzenek ile kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice kayda aldığı iddiasıyla durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.’yı gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şahsın cep telefonuna el konuldu.
"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.K.’nın cep telefonunun Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Ekiplerin söz konusu mağazadaki diğer kabinlerde de gizli kamera düzeneği aradığı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Öte yandan, giyim mağazasının 8 yıllık satış personeli olan M.K.’nın iş akdinin feshedildiği öğrenildi.
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