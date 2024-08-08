Hırsızlar yakalandı: 182 adet suç kayıtları varmış!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, şüphelilerin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 21:56
Hırsızlar yakalandı: 182 adet suç kayıtları varmış!
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Olay, 21 Şubat 2024 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede bulunan bir evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beştaş yüzük ve 1 kolye çalındı. İhbar üzerine eve gelen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Ş. ve M.U., olduğu belirlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Benzer suçlardan 9 adet suç kaydı bulunan Y.Ş. ile 173 adet suç kaydı bulunan M.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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