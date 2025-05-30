Sözcü TV'ye 'ekran karartma' cezasına yürütmeyi durdurma kararı!

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI
Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alındı.
NE OLMUŞTU?
Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.
Kararın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran itibarıyla 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı ifade edilmişti.