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Sözcü TV'ye 'ekran karartma' cezasına yürütmeyi durdurma kararı!

Sözcü TV'ye 'ekran karartma' cezasına yürütmeyi durdurma kararı!

30.05.2025 16:10:00
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Haber Merkezi
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Sözcü TV'ye 'ekran karartma' cezasına yürütmeyi durdurma kararı!

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar, oybirliği ile alındı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alındı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

Kararın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran itibarıyla 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı ifade edilmişti.

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