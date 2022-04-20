Sözde üst düzey PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi
Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 1 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Operasyon devam ederken terör örgütü PKK'da çözülmeler başladı.
Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlere askeri, siyasi ve ideolojik eğitim veren sözde üst düzey PKK’lı terörist Çavreş kod adlı M.K., ikna çalışması sonucu teslim olup Türkiye’ye getirildi.
2006 yılında Iğdır’dan örgüte katılan ve PKK’nın askeri ve ideolojik eğitiminden sorumlu oldığı belirtilen Çavreş kod adlı M.K., Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçleri tarafından teslim alınarak Türkiye’ye getirildi.
Video Haberler
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
- Zirai don Mersin’i vurdu
- Cezaevi aracına bombalı tuzak
- Sahte evrakla 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
- İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Flamingolar Eber Gölü'ne renk kattı
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da
- İmparatorluk kapısı tahrip edilmişti
- Irpin ve Buça’da sivillerin defin işlemleri devam ediyor
- Cannes Film Festivali'nin afişinde 'The Truman Show' var
- SMA: Belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Rıza Kayaalp zirvede bırakmak istiyor!
- Ferrero Türkiye'den 'Kinder' açıklaması
- Savcılıktan İmamoğlu hakkında hapis talebi
- Norveç'ten 'Türkiye'de İnanç Özgürlüğü Raporu'
- Polonya'da maden kazasında 3 madenci hayatını kaybetti