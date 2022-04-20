Sözde üst düzey PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:30

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Operasyon devam ederken terör örgütü PKK'da çözülmeler başladı.

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlere askeri, siyasi ve ideolojik eğitim veren sözde üst düzey PKK’lı terörist Çavreş kod adlı M.K., ikna çalışması sonucu teslim olup Türkiye’ye getirildi.

2006 yılında Iğdır’dan örgüte katılan ve PKK’nın askeri ve ideolojik eğitiminden sorumlu oldığı belirtilen Çavreş kod adlı M.K., Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçleri tarafından teslim alınarak Türkiye’ye getirildi.

