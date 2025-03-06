‘Sözleşmeden çıkılması 6284’ün ruhunu kaybettirdi’

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 05:03

Komisyonda sunum yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Temsilcisi Burcu Öztürk, “Sözleşmeden ayrılmış olmamızın 6284 sayılı kanun uygulamalarının da zayıflamasına neden olduğu, şüpheli sanıklar nezdinde böyle bir algıya sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir” dedi. TBB Kadın Hukuku Komisyonu Sözcüsü Aslı Çelikağ Özcan da benzer bir yorum yaparak “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çıkması 6284 sayılı kanunun uygulanabilirliğini kaybetmesine, özetle ruhunu kaybetmesine sebep olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘RAHATLADIK’ DİYORLAR’

Konuyla ilgili bir örnek veren Ankara Barosu’ndan Aslı Arıhan ise “Bizim Gelincik Merkezi’ni arayıp ‘Kocam bana diyor ki: İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, seni artık dövebilirim’ dendi. Siz diyeceksiniz ki Türk Ceza Kanunu kalkmadı. Ben biliyorum ama halk bunu bilemedi” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi ise sözleşme kalkınca “Rahatladık, serbestledik” diyenler olduğunu belirtti. Bu örnekler üzerine komisyonun AKP’li Başkanı Hulki Cevizoğlu “Toplumdaki yansımaları tabii çok önemlidir ama ‘Yok efendim, falanca kanun kalktı, sözleşme kalktı, ben suç işlerim’ diyorsa daha ağır cezayı alacak. Sözleşme var veya yok; kadının öldürülmesine herkes karşı, böyle bir şey olabilir mi?” karşılığını verdi. Cevizoğlu, sözleşmeden çıkılmasının şiddetle mücadeleden vazgeçilmesi anlamına gelemeyeceğini savundu.