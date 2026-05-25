Sözleşmeli personel alımında mülakat da yapılacak: Diyanet’e KPSS yetmedi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatına 2026 Yılı 4/B sözleşmeli personel (destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi) alımı için sınav duyurusu yayımladı. Bu kapsamda 338 koruma ve güvenlik görevlisi, 216 aşçı alınacak. Bunların yanı sıra önlisans mezunu 274, ortaöğretim mezunu da 300 olmak üzere toplam 574 temizlik personeli de alınacak. Bütün unvanlarda alınacak toplam sözleşmeli personel sayısı ise bin 128. Personel alınırken KPSS puanının yanı sıra sözlü sınav yani mülakat da yapılacak.

Duyuruya göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2024 yılı KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların 3 katı kadar aday arasından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

Başvuruların her bir ünvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

MÜLAKAT ANKARA’DA

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacak. Sınav konuları ise şöyle sıralandı: Mesleki bilgi, beceri ve uygulama (60 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecek.