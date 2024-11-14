Sözlü taciz suçundan aranan yürüme engelli kişi yakalandı
Bursa’da 4 yıl önce,12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan yürüme engelli Ferdi Ş., yakalanıp tutuklandı.
Bursa'dan ilçeye gelen yürüme engelli Ferdi Ş., iddiaya göre, sokakta gördüğü 12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ferdi Ş., yargılandığı davada 'Çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkında yakalama kararı verilen Ferdi Ş., dün akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Ferdi Ş., işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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