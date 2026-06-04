SPD heyetinden TBMM'de Özgür Özel'e destek ziyareti

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin parlamento grubunda Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti ile bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta CHP'ye yönelik yargı eliyle bir "darbe girişimi" yapıldığını savunan Özel, olağanüstü süreçler yaşandığını belirterek Meclis grubunun partinin yeni genel merkezi haline geldiğini söyledi.

SPD heyeti, CHP ile dayanışma amacıyla saat 22.30'da TBMM'ye gelerek Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, daha önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gece saat 03.00'te yaptığı ziyareti hatırlatarak sürecin olağanüstülüğüne dikkat çekti.

Özel, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı eliyle partimize yaptığı darbe girişiminden sonra parlamento grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik. Bu yaşanan süreçle ilgili kardeş partimiz Alman Sosyal Demokrat Partisi - SPD bugün bize bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabii bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Ümit Özdağ’ın gece 03.00’deki dayanışma ziyaretini takip etmiştiniz genel merkezimizde. Bu kez de kardeş partimiz akşamın bu vaktinde, saat 22.30’da bir dayanışma ziyaretine geldi."

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin parlamento grubunda Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti ile bir araya geldi.https://t.co/1McBEWkVj9 pic.twitter.com/ld6bcZs54X — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 4, 2026

ALMANYA'DAN "DAYANIŞMA MEKTUBU"

Ziyareti gerçekleştiren heyet hakkında bilgi veren Özel, SPD Genel Başkan Yardımcısı Alexander Schweitzer başkanlığındaki ekibin kendisine bir dayanışma mektubu da ilettiğini aktardı.

Gösterdikleri "sıcak dostluk ve dayanışma" için SPD heyetine teşekkür eden Özel, heyette yer alan isimleri şu sözlerle sıraladı:

"Heyete Alexander Schweitzer başkanlık ediyor, SPD’nin Genel Başkan Yardımcısı. Kendisi Alman hükümetinde Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan dostlarımız Lars Klingbeil’in bir dayanışma mektubunu da bana ilettiler. Katarina Barley, Avrupa Parlamentosu’nda Başkan Yardımcısı. Serdar Yüksel, değerli dostum, Almanya’da Milletvekili. Philipp Türmer, SPD Gençlik Kolları Başkanı. Tobias Cremer, Avrupa Parlamentosu Milletvekili. Yine heyete uzmanlar eşlik ediyor. Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilcisi ve Almanya’daki yöneticileri de heyete eşlik ettiler."