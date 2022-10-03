Spil Milli Parkı’nda korkutan yangın!
Manisa’da bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında gece yarısı bir kamelyada çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek, ormana sıçraması engellendi.
Spil Dağı Milli Parkı’ndaki Atalanı Günübirlik Piknik Alanı’ndan zirveye giden yolda, Manisa’nın Ahşap terastan izlenebildiği Çampınar mevkiinde bulunan kamelya, henüz tespit edilemeyen nedenle gece yarısı yandı.
Spil Dağı Orman Gözetleme Kulesi’ne gelen ihbar üzerine kısa sürede Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Orman Şefliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Anında müdahale ve rüzgarın olmaması sayesinde milli park büyük bir tehlike atlatmış oldu.
Yangında, kamelya ile birlikte 120 metrekarelik bir alandaki ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.
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