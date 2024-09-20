SPK'den 63 internet sitesi için kapatma talebi
SPK, 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Öte yandan 3 şirketin sermaye artırımı başvurusu da onaylandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
- https://rehber-fx.vip
- https://wolf-markets9.com
- https://sca.wolf-markets9.com
- https://wt.wolf-markets9.com
- https://olivemarkets236.com
- https://my.olivemarkets236.com
- https://my.demo.olivemarkets236.com
- https://best17.forexasistaniniz.com
- https://alcyatirim31.com
- https://acc31.alcyatirim.app
- https://web22.alcglobaltrader.com
- https://persyatirim30.com
- https://sca.persyatirim30.com
- https://wt.persyatirim30.com
- https://my.traderbox32.app
- https://m5.fxgiris.net
- https://klasfx233.com
- https://hesabim.klasfx233.com
- https://klasfxborsa.info
- https://www.xmtrforex.net
- https://my.xmtrforex.net
- https://omega-market14.com
- https://wt.omega-market14.com
- https://sca.omega-market14.com
- https://cityyatirim11.com
- https://hunmarkets32.com
- https://wt.hunmarkets32.com
- https://sca.hunmarkets32.com
- https://justmarkets.pro
- https://www.merkurcapital9.com
- https://trader.forexasistaniniz.com
- https://www.hfmtr11.com
- https://register.hfmtr11.com
- https://my.hfmtr11.com
- https://zenstox-trading.com
- https://enyiaracikurumum.xyz
- https://excelyatirim.com
- https://bireysel.excelyatirim.com
- https://wt.excelyatirim.com
- https://kfpyatirim.com
- https://customer.kfpsystemcrm.com
- https://wt.ikfplatform.com
- https://glkyatirim.com
- https://customer.glkyatirimcrm.com
- https://wt.gluygulama.com
- https://enkamenkuldegerler.com
- https://platform.enkapro.trade
- https://asmenkuldegerler.com
- https://acc.asmenkuldegerler.info
- https://financetrd.net
- https://acc.financetrd.io
- https://webtrader.fnancetrade.com
- https://immediatalrex.ai
- https://bgcmenkul.com
- https://nova-markets.com
- https://sca.nova-markets.com
- www.tryvolair.com
- https://firsttrglobal.com
- https://cp.frsglbpanel.com
- https://www.monocapital.co
- https://my.monocapital.co
- https://www.temanforex.com
- https://www.kolayforex.com
Etiketler: #SPK #internet sitesi
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