Squid Game, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ilham kaynağı oldu: 'Başka yollar arama, bizi ara'
Borçlarını ödemek için sonu ölüm ile sonuçlanan oyunları oynamak zorunda kalan karakterleri konu edinen Netflix dizisi Squid Game, AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'ne ilham kaynağı oldu.
AKP'li Şanlıurfa Belediyesi Squid Game dizisinde daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen kartların bir benzeri AKP'li Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Dağıtılan kartın arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu yer aldı.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtılıyor bu kartlar. Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde.
SQUİD GAME'İN KONUSU
Netflix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.
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