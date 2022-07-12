Srebrenitsa Katliamı'nın şehitleri, Kartal'da anıldı: 'Anlamak için Boşnak olmaya gerek yok...'

12 Temmuz 2022 Salı, 10:12

Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’yı işgal ederek, 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 27’nci yılı dolayısıyla, Kartal Belediyesi tarafından bir anma programı düzenledi.

Kartal Meydanı’ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı’nın önünde gerçekleştirilen anma programına; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Yüksel Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İl Yönetimi, Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda Meclis Üyesi, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Anma programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın devamında, Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşananların ele alındığı bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

"BOSNALI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Anma programında konuşan Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, “Kartal Belediyesi ailesi olarak her zaman Bosnalı kardeşlerimizin yanındayız. Bugün, aynı acıların tekrar yaşanmaması için bu anma programlarını düzenliyor ve çok önemsiyoruz. Dünya siyasetinde, aynı coğrafyada benzer acıların yaşanmaması için çok dikkatli olmak ve buna göre önlemlerimizi almak zorundayız. Bir kez daha Bosna’da hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU: HATIRLAMAK, DİRENMEKTİR

Programın devamında konuşan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Srebnitsa Soykırımı’nın anmasına özellikle geldiğini vurgulayarak, “Srebrenitsa Soykırımı’nı anmak ve anlamak için Boşnak olmaya gerek yok. Sadece ve sadece insan olmaya gerek var. Ama sadece insan olmak da yetmiyor. İnsan olarak kalmak olarak da sorumluluklarımız var. Hatırlamak direnmektir” dedi.

CHP Milletvekili Yüksel Özkan ise “Balkan Türklerinin en büyük hemşehrisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i kurduktan sonra dış Türklerle ilgili temel bir dış politika kurdu. Bu temel dış politikayı CHP hep savundu ve bunu bir siyasi miras olarak kabul etti” diye konuştu.

“20’NCİ YÜZYILIN YÜZ KARASIDIR”

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi ise, Srebrenitsa Soykırımı’nın 20’nci yüzyılın en karanlık olaylarından biri olduğunu belirterek, “Avrupa’nın gözü önünde, medeni dünya olarak isimlendirilen o ülkelerin gözü önünde gerçekleşen bu soykırım Boşnakların hüzünlü tarihidir. O dönem, Avrupa Birliği kurulmuş ve milyonlarca insan huzur içinde yaşanılıyor diye tarif ediliyordu” dedi.

Anma programının sonunda ise katılımcılar Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı’na karanfil bıraktı. Öte yandan, soykırımında hayatını kaybeden 8 bin 372 insanı temsilen bırakılan ayakkabıların önünde fotoğraf çektirdi.