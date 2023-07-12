Srebrenitsa kurbanlarına Konak’ta hüzünlü anma

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:50

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:50

Srebrenitsa Katliamı’nda yaşamını yitiren 8 bin 372 Boşnak, Konak’ta bu yıl da unutulmadı. Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi ile Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Srebrenitsa Katliamı’nın 28. yılı nedeniyle Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir anma etkinliği düzenledi. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehoviç, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Konak Kent Konseyi Başkanı ve Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Hamit Mumcu, Konak Belediyesi Meclis Üyesi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları temsilcileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, Rumeli Balkan derneklerinin başkan ve yöneticileri, kent konseyleri başkanları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. "Srebrenica Unutmadık, Unutmayacağız" yazılı pankartın açıldığı anma etkinliğinin ardından, katliam kurbanları anısına denize karanfil atıldı.

ÖZTRAK: HEPİMİZİN ORTAK ACISI

Anma etkinliği CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak’ın törene gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı. Öztrak mesajında, “20. yüzyılın en büyük soykırımlarından biri, 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa’da yaşandı. Binlerce Bosnalı Müslümanın katledildiği bu unutulmayacak vahşet hepimizin ortak acısı oldu. Bu acının unutulmaması, gerekli dersleri almamız, aynı acıların bir daha tekrarlanmaması için önemlidir” dedi.

BATUR: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur sözlerine “Bugün dünya tarihinin en kara günlerinden biri” diyerek başladı. Batur, “Bundan 28 yıl önce Bosna Hersek’te büyük bir soykırım gerçekleştirilmiş, Bosna Hersekli 8 bin 372 Müslüman kardeşimiz katledilmiştir. Bosna Hersek’in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, ‘Soykırımı unutturmamak lazım. Unutulursa tekrarlanır’ demiş. Biz de 28 yıl önce yaşanan bu acının unutulmaması için her yıl toplanıyoruz. Her yıl 11 Temmuz’da Bosna Hersek’te cenazeler kaldırılıyor. Bugün de 30 cenaze kaldırıldı. Gerçekten de çok üzücü. Bu tür katliam ve soykırımların yaşanmaması en büyük dileğimiz. Soykırım en büyük insanlık suçu. Bunu şiddetle kınıyoruz. Kınamaya ve Bosna Hersek’de hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimizi anmaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.

ÖZUSLU: EN GÜÇLÜ SİLAH UNUTMAMAK

“Srebrenitsa karanlıktır, kindir, soykırımdır, zulümdür, yıkımdır, acıdır” diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise yaşanan acının insanlık vicdanında güçlü bir şekilde hissedildiğini vurgulayarak, “Bu acıyı en derinde hissediyor oluşumuz, sadece soydaşlık ve aynı inanca mensup olmakla açıklanamaz. Hayatlar, tarihler, hayaller kaybolurken, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu katliam sırasında uluslararası örgütler sağır, dilsiz; güvenli bölgeler mezar olmayı seçti. Savaşların, tehditkâr güç dengelerinin, işgallerin olduğu, evini yurdunu terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insanın dünyanın her bir köşesinde yurt edinmeye çalıştığı bu dönemde en güçlü silahımız unutmamak; çünkü ne hükümran kalır ne zulüm ne de kin” dedi.

ÖZKARDEŞLER: 11 TEMMUZ SOYKIRIMI ANMA GÜNÜ OLMALI

Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Özkardeşler de Srebrenitsa’da Hollanda Barış Gücü askerlerinin gözleri önünde 8 bin 372 Müslüman Boşnak’ın katledildiğini belirterek, “Srebrenitsa’da olanlar sistematik ve kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir travmadır. Bosna’nın Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç şu sözleriyle soykırımı çok iyi anlatmaktadır: ‘Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır’. Balkanlarda yaşanan acıları unutmamak ve unutturmamak adına olan mücadelemiz her zaman devam edecektir. 11 Temmuz günü Srebrenitsa Soykırımı Anma günü olarak anılmalıdır. 11 Temmuz’da hayatını kaybeden bütün Boşnak Müslümanları saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

SEHOVİÇ: HANGİ BOŞNAK ERKEĞİ YAKALADILARSA ÖLDÜRDÜLER

Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehoviç ise Bosna Hersek’in çevresinde yeni bulunan toplu mezarların olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Srebrenitsa’da 30 cenazemiz defnedilecek. Bu cenazelerden 4 kardeşimiz 18 yaş altı, reşit olmayan çocuklar. Birisi 15, ikisi 16, birisini 17 yaşında ve en büyüğü 65 yaşında. Bu gösteriyor ki; hangi Boşnak erkeği yakaladılarsa onu öldürdüler. Mavi kelebekleri duymuşsunuzdur; bu mavi kelebekler toplu mezarların olduğu yerlerde görüldüğü için bu toplu mezarlar fark edildi. Unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Anma etkinliklerini düzenleyen tüm kurum ve kuruluşlara Bosna Hersek halkı adına teşekkür ediyorum. Yaşasın Bosna Hersek, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

KÖKKILINÇ: ÇOK BÜYÜK BİR ACI

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç da “Srebrenitsa Katliamı, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük katliam, en büyük insanlık dramı. Çok büyük bir acı. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun bu trajedilerin bir daha yaşanmamasını, uluslararası kuruluşların da bu trajedilere seyirci kalmamasını diliyoruz. Kaybettiğimiz insanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

MUMCU: YARASI KAPANMADI

Konak Kent Konseyi Başkanı ve Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Hamit Mumcu ise etkinlikte basın açıklamasını okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Srebrenitsa Soykırımı’nın yarası kapanmadı; aradan 28 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cenazelerine bugün bile ulaşılamıyor. 28. yıldönümünde de kimlik tespiti yapılmaya, toplu mezarların bulunduğu bölgede ortaya çıkan çiçeklerle beslenen mavi kelebeklerin izleri sürülmeye devam ediliyor. Mavi kelebekler, Bosna savaşının, Bosna halkının acılarının simgesi haline geldi. Bizler faşizme, katliamlara, baskılara karşı ne olursa olsun barışı, kardeşliği, dayanışmayı savunuyor, tüm katliamları lanetliyoruz.”

Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından kortej oluşturarak Gündoğdu Meydanı’na yürüyen katılımcılar, soykırım kurbanlarının anısına denize karanfil bıraktı.