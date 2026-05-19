Sri Lanka, Uluslararası Çay Günü’nü Ankara’da kutladı: 'Çay, toplulukları birbirine bağlıyor'

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği, dün, elçiliğin Ankara’daki rezidansında, Uluslararası Çay Günü etkinliği düzenledi. Birleşmiş Milletler, 21 Mayıs’ı Uluslararası Çay Günü olarak kabul ediyor.

Dünyanın en büyük üçüncü çay üreticisi olan Sri Lanka, Seylan (Ceylon) çayını dünyaya ihraç ediyor. Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa’nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe Hindistan Büyükelçisi Muktesh Pardeshi ve Bahreyn Büyükelçisi Bassam Al Marzooq ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Büyükelçi Fırat Sunel de katıldı.

‘ÇAY, TOPLULUKLARI BİRBİRİNE BAĞLIYOR’

Sri Lanka Büyükelçisi Kadurugamuwa, “Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Uluslararası Dünya Çay Günü, sadece dünyanın en sevilen içeceklerinden birinin kutlandığı gün olmakla kalmıyor, aynı zamanda çay etrafında şekillenen kültürel mirası, geçim kaynaklarını, sürdürülebilirliği ve kurulan dostlukları da kutluyor. Çay, çok uzun zamandır dünyanın dört bir yanındaki insanları, gelenekleri ve toplulukları birbirine bağlıyor. Sri Lanka da, dünyaca ünlü Seylan çayının anavatanı olarak tanınmaktan büyük gurur duyuyor. 150 yılı aşkın süredir Seylan çayı, küresel çay sektöründe kalitenin, saflığın ve mükemmelliğin simgesi olmuş durumda bulunuyor. Bugün Sri Lanka, dünya çapında milyonlarca çayseverin keyifle içtiği seçkin çayların önde gelen ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor. Seylan çayını gerçekten eşsiz kılan şey ise tazeliği, doğal aroması ve sunduğu o zengin çeşitliliktir” sözlerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından davetlilere çeşitli çaylar ve Sri Lanka yemekleri ikram edildi.