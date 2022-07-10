Starbucks’ta kahve içenlerin üstüne yukarıdan beton düştü: 1’i ağır 2 yaralı

10 Temmuz 2022 Pazar, 20:00

Adana’da bir apartmanın dış cephesinden kahvecide oturanların üzerine beton parçaları düştü. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan Starbucks’ın bahçesine ve kaldırıma düştü. Beton parçalarının düşmesi sonucu kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. isimli kişiler yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.