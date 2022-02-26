Steve Hanke kimdir?
Türkiye ekonomisi ile ilgili zaman zaman paylaşımlar yapan Steve Hanke, bu sefer de Türkiye ekonomisini 30 gün içerisinde düzeltebileceğini iddia eden bir paylaşımda bulundu. Peki ekonomi profesörü olan Steve Hanke kimdir?
Steve Hanke, ekonomi alanında
oldukça etkin olan bir ekonomi profesörü. Fakat bu kadar medyatik olmasının
asıl nedeni, ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olan ülkelere ekonomik
danışmanlık yapmasındandır. Daha önce Arjantin, Bosna-Hersek, Arnavutluk,
Bulgaristan, Estonya, Endonezya, Ekvador, Jamaika, Litvanya, Kazakistan, Karadağ,
Venezuela, Yugoslavya ve Rusya gibi ülkelerde kıdemli ekonomist olarak bizzat
ekonomiye müdahale etti ve özellikle Avrupa ve Orta doğu ülkelerinin
başkanlarına da danışmanlık yapmaya devam ediyor.
Dolarizasyon, Hiperenflasyon,
para kurları, su fiyatlandırması ve talepleri, özelleştirme, fayda-maliyet
analizi ve uygulamalı diğer ekonomi konuları ile ilgili yapmış olduğu
çalışmalarla bilinir.
Steve Hanke kimdir?
Steve Hanke, 1942 yılında ABD’nin
Georgia eylatinde Macon bölgesinde dünyaya geldi. Atlantic Lisesindeki
eğitimini tamamladıktan sonra, 1964 yılında Colorado Boulder Üniversitesinde,
ekonomi alannda lisans eğitimini tamamladı. 1969 yılında da aynı üniversiteden
doktora derecesini aldı.
Doktora eğitimini tamamladıktan
sonra Johns Hopkins Üniversitesinde, su kaynakları ekonomisi alanında
uzmanlaştı. Bu üniversite 6 yıl çalıştıktan sonra California Üniversitesinde
profesör olarak akademik kariyerine devam etti. Üniversite tarihindeki en erken
terfilerden de birine sahip oldu. Steve Hanke şuanda uygulamalı ekonomi ve
finans derslerini vermeye devam ediyor. Kariyerinde birçok makale yayınlayarak,
birçok akademik dergide jüri olarak görev yaparak alanında en önemli isimlerden
biri haline geldi.
Steve Hanke 1995 yılında tarih
profesörü olan Louis Galambos ile birlikte, John Hopkins Uygulamalı Ekonomi,
Küresel Sağlık ve İşletme Teşebbüsü Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. Birçok
ülkeye ve ülke başkanına ekonomik danışmanlık yapan Hanke, bir yandan da akademik
çalışmalarına devam etti ve uygulamalı ekonomi alanına yapmış olduğu katkılarla
tüm sosyal bilim camiasının övgüsünü kazandı.
Steve Hanke’nin özellikle danışmanlık
verdiği alanlar; para ekonomisi, uluslararası ekonomi, finansal ekonomi ve
doğal kaynak ekonomisidir. 79 yaşındaki profesör hala akademik kariyerinin
zirvesindedir ve birçok alanda bilimsel üretkenliğine devam etmektedir.
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