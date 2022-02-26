26 Şubat 2022 Cumartesi, 21:00

Steve Hanke, ekonomi alanında oldukça etkin olan bir ekonomi profesörü. Fakat bu kadar medyatik olmasının asıl nedeni, ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olan ülkelere ekonomik danışmanlık yapmasındandır. Daha önce Arjantin, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Estonya, Endonezya, Ekvador, Jamaika, Litvanya, Kazakistan, Karadağ, Venezuela, Yugoslavya ve Rusya gibi ülkelerde kıdemli ekonomist olarak bizzat ekonomiye müdahale etti ve özellikle Avrupa ve Orta doğu ülkelerinin başkanlarına da danışmanlık yapmaya devam ediyor.

Dolarizasyon, Hiperenflasyon, para kurları, su fiyatlandırması ve talepleri, özelleştirme, fayda-maliyet analizi ve uygulamalı diğer ekonomi konuları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarla bilinir.

Steve Hanke kimdir?

Steve Hanke, 1942 yılında ABD’nin Georgia eylatinde Macon bölgesinde dünyaya geldi. Atlantic Lisesindeki eğitimini tamamladıktan sonra, 1964 yılında Colorado Boulder Üniversitesinde, ekonomi alannda lisans eğitimini tamamladı. 1969 yılında da aynı üniversiteden doktora derecesini aldı.

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesinde, su kaynakları ekonomisi alanında uzmanlaştı. Bu üniversite 6 yıl çalıştıktan sonra California Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerine devam etti. Üniversite tarihindeki en erken terfilerden de birine sahip oldu. Steve Hanke şuanda uygulamalı ekonomi ve finans derslerini vermeye devam ediyor. Kariyerinde birçok makale yayınlayarak, birçok akademik dergide jüri olarak görev yaparak alanında en önemli isimlerden biri haline geldi.

Steve Hanke 1995 yılında tarih profesörü olan Louis Galambos ile birlikte, John Hopkins Uygulamalı Ekonomi, Küresel Sağlık ve İşletme Teşebbüsü Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. Birçok ülkeye ve ülke başkanına ekonomik danışmanlık yapan Hanke, bir yandan da akademik çalışmalarına devam etti ve uygulamalı ekonomi alanına yapmış olduğu katkılarla tüm sosyal bilim camiasının övgüsünü kazandı.

Steve Hanke’nin özellikle danışmanlık verdiği alanlar; para ekonomisi, uluslararası ekonomi, finansal ekonomi ve doğal kaynak ekonomisidir. 79 yaşındaki profesör hala akademik kariyerinin zirvesindedir ve birçok alanda bilimsel üretkenliğine devam etmektedir.