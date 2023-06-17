STK'lardan 'ÇEDES' protestosu

Yayınlanma: 17.06.2023 - 18:37

Güncelleme: 17.06.2023 - 18:37

İstanbul Kadıköy’de sivil toplum kuruluşları ve CHP ilçe ögrütü ÇEDES protokolünü protesto etmek için bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın da katıldığı protesto eyleminde konuşan CHP Kadıköy İlçe başkanı Ali Narin, “Laiklik karşıtı, okullarda imam ve vaiz dönemini başlatan ÇEDES protokolünü şiddetle redediyoruz. Laiklik Türkiye cumhuriyeti’nin çimentosudur. Sosyal kollar, müzik, spor, kulüpleri kaldırılacak, yerine hadis, fıkıh benzeri eğitimler veren kulüpler kurulacak. Müfredat sil baştan yapılandırılacak, üniversite sınavları değişecek, puanlamada din dersleri ağırlık kazanacak. ÇEDES’in kanunla belirlenen bir uygulama değildir. ÇEDES laik ve bilimsel eğitime darbedir”dedi.