STK’lerin tercihi Bornova STK Yerleşkesi oldu

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:05

İzmir’de Bornova Belediyesi’nin Altındağ Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi, dernekler başta olmak üzere vakıf, federasyon, konfederasyon, temsilcilik, platform, kooperatif, topluluk, sivil inisiyatif, sivil ağ ve girişim gibi 300’ün üzerinde STK’nin evi oldu. Yerleşkede bugüne kadar 446 toplantı, genel kurul ve etkinlik yapılırken, 22 bin 240 misafir ağırlandı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, uzun yıllar STK’lerde görev yaptığını hatırlatarak, “Onların en büyük sorunlardan birinin bina ve toplantı salonu ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bunun için de Altındağ Kültür Merkezimizi dönüştürerek STK’ları bir çatı altında topladık. Bu sayede de güçlü iş birliklerinin temelini attık” dedi.

Yerleşkenin, STK’lerin rahat kullanımı amacıyla düşünülerek tasarlandığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yerleşkemizde 300 STK ile iş birliği yapıyoruz. Burada STK’ların yer ihtiyaçlarını çözmeyi, çalışmalarını daha rahat ve iş birliği içinde yapabilmelerini ve daha fazla insana ulaşabilmelerini hedeflemiştik. 2 yıla yakın bir süre içinde de sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde 22 binin üzerinde İzmirliyi ağırladık” diye konuştu.

STK Yerleşkesi, İzmir’de yerel yönetimler bünyesinde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan geleceğin yeni nesil çalışma modeli Co-working Space konsepti ile üyelerine sürdürülebilir çalışma, toplantı ve etkinlik alanları ile özel bir çalışma ortamı sunuyor. Bu sayede de STK’lerin hem kendi aralarında hem de belediye ile iletişim ağını arttırarak, ortak çalışma kültürünü geliştirmesine, üretken ve yaratıcı olmalarına katkı sağlıyor.

STK yerleşkesinde, ortak sekretarya, toplantı salonları, çalışma alanları, posta kutuları ve iletişim hatları gibi derneklerin temel ihtiyaçları Bornova Belediyesi tarafından karşılanıyor. STK’ler merkezi adres gösterip, her türlü toplantı, çalışma ve faaliyetlerini ortak alanlarda ve salonlarda yapabilirken belediye tarafından sunulan profesyonel sekretarya hizmetinden de yararlanmaları sağlanıyor.