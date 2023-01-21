Stockholm’de Kur’an-i Kerim'in yakilmasi, İsveç Büyükelçiği önünde protesto edildi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 22:38

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 22:38

Genç Memur-Sen ve Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), bugün İsveç’in Ankara Büyükelçiliği önünde, İsveç’te aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim yakmasını protesto etti.

Genç Memur-Sen Başkanı Mesut Emre Balcı’nın okuduğu basın açıklaması şöyle:

“KUR’AN-I KERİM’E YAPILACAK HİÇBİR EDEPSİZLİĞE KARŞI SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

“Allah’a iman eden kullar olarak, her şeyden önce bilinmesini isteriz ki, asla ve kata yüce kitabımız, en büyük kutsalımız olan Kur’an-ı Kerim’e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalamayacağız.

Toplumsal yaşamın gereği olarak herkesin ve her kurumun özgürlük alanını belirlerken, ötekinin hukukunu koruma zaruriyeti vardır. Ancak gelin görün ki, kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Aslında biz sizin neden rahatsız olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Endülüs'te, İslam'ın ve Müslümanların kıtanıza getirdiği aydınlık ve saadet sizi korkutuyor. Siz, İslam'ın kuşatıcı ve kucaklayıcı gücünden korkuyorsunuz. İyiliğin ve merhametin öncüsü olan, adil olmayı emreden İslam'ın adaleti, sizin terazinizin dengesini bozduğu için ürküyorsunuz. Biz sizin kimlerin mirasçısı olduğunuzu, açık denizlerde savaştan kaçan göçmenlerin çoluk, çocuk, yaşlı demeden batırdığınız botlarından biliyoruz.

Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılan inanmışları yoldan çeviremeyenlerin provokasyonları her gün başka bir şekilde tezahür ediyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak görüyoruz.

“MÜSLÜMAN GENÇLER OLARAK KURAN'I KERİM'E YAPILACAK HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç'in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran'ı Kerim'e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz. Biz Müslüman gençler olarak bu tanıklığın gereğini yerine getirmek suretiyle, nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kuran'ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz.

İsveç'in Müslümanlara ve ülkemize karşı düşmanca tutumu bununla da sınırlı değildir. Son zamanlarda benzer şekilde başka hadiseler de yaşanmıştır. Birtakım terör örgütlerinin hücresine dönüşen Stockholm'de, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya da akıl almaz bir şekilde sessiz kalmıştır.

“İSVEÇ MAKAMLARINCA YÜCE KİTABIMIZ KUR’AN-I KERİM'İ YAKMA GİRİŞİMİZE İZİN VERİLMESİNİ LANETLİYOR, ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Şimdi buradan İsveç yetkililerine soruyoruz: Bu topraklarda gözlerini açamayan teröristler neden sizin ülkenizi seçiyorlar? Burada kendisine alan bulamayan terör seviciler neden sizin topraklarınıza koşuyorlar? Yoksa sizin onlarla bir ortaklığınız mı var, yoksa onlardan korkunuz mu var? Bu vesileyle tekrar Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarınca yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim'i yakma girişimize izin verilmesini lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz.

Biz, değerlerimize karşı yapılacak hiçbir saldırıya karşı sessiz kalmayacağız ve mücadelemizi de insanlığın izzet ve şerefine yakışır şekilde vereceğiz. Mananın maddeye hükmettiği bir medeniyetin varisleri olarak İslam'ın aydınlığında geleceği ihya edeceğiz.”

Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması, ayrıca Milli Türk Talebe Birliği ve Büyük Doğu Akıncıları tarafından da Büyükelçilik protesto edildi.