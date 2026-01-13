Strateji ve Bütçe Başkanlığı yeni ücret, maaş ve aylıkları yayınladı: İçler acısı tablo ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) yayınladığı yeni maaş, ücret ve aylıklara ilişkin veriler içler acısı tabloyu ortaya koydu. Milyonlarca yurttaşın geliri “yoksulluk sınırının” altında kaldı. En düşük işçi, Bağ-Kur ile memur emekli aylıkları “açlık sınırını” aşamadı. Ortalama memur emeklisi aylığı bile “açlık sınırını” geçemedi. Aylıklar arasındaki makas da iyice daraldı. Daha fazla prim gün sayısı olmasının neredeyse hiçbir anlamı kalmadı. Asgari ücret zaten açlık sınırının altında belirlenmişti. En düşük memur maaşı ile ortalama memur maaşı da “yoksulluk sınırının” yanına bile yaklaşamıyor. Cumhurbaşkanlığı SBB, yeni maaş, ücret ve aylıklara ilişkin verileri yayınladı. Veriler emeklilerin halini ortaya koydu. Milyonlarca emekli “açlık sınırının” altındaki aylıklarda eşitlenmiş oldu. İktidar kök aylıklarda genel bir düzenleme yapmak yerine yıllardır aylıkta “alt sınır” uygulamasını devam ettiriyor. Bu da daha fazla prim gün sayısı olan emekli ile daha az prim gün sayısı olan emekliyi aynı aylıkta eşitliyor. Yıllarca çalışıp prim ödemiş emekli ile daha az süre çalışıp prim ödeyen emekli aynı aylığı alıyor. Bu konuda “adaletsizlik” eleştirileri yapılıyor. Emekli aylıklarında alt sınır uygulaması 2019 yılından bu yana devam ediyor. ‘Açlık sınırının’ altında SBB’nin verilerine göre, ocak itibariyle en düşük işçi emeklisinin aylığı 20 bin 657 lira oldu. En düşük Emekli Sandığı aylığı ise 20 bin 333 lira. Ortalama Emekli Sandığı aylığı bile 25 bin 37 lira. En düşük Bağ-Kur aylıkları 16 bin 881 liraydı. Meclis’teki teklif yasalaştığında bu aylıklar da 20 bin liraya çıkacak. Yaklaşık 4.9 milyon emekli 20 bin lira aylık alacak. Türk-İş’in verilerine göre, aralık itibariyle açlık sınırı 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırı 98 bin 188 lira, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 39 bin 123 liraydı. Bu veriler ile karşılaştırıldığında emekli aylıklarının büyük bir bölümü “açlık sınırının” altında kaldı. Memur maaşları ‘yoksulluğu’ aşamadı SBB’nin verilerine göre en düşük memur maaşı eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil 61 bin 890 lira ile “yoksulluk sınırının” altında kaldı. Ortalama memur maaşı da eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil 67 bin 628 lira ile “yoksulluk sınırının” yanına bile yaklaşamıyor. İnsanlar nasıl geçinsin ? Net asgari ücret 28 bin 75 lira ile zaten açlık sınırının altında belirlenmişti. Bunun dışında engelli aylıkları 7 bin 290 lira. 65 yaş aylığı 6 bin 88 lira, öğrenim kredisi ise 4 bin lira.