'Struma' faciasında hayatını kaybedenler Sarayburnu'nda anıldı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:54

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:55

İstanbul Valiliği tarafından 1942 yılında Almanya'dan kaçan Yahudilerin içinde bulunduğu "Struma" adlı geminin Karadeniz'de Rus denizaltısı tarafından batırılması sonucunda hayatını kaybeden 103'ü çocuk toplam 768 kişi için saat 11.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Türkiye Yahudileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Türk Hahambaşı Müşaviri Adil Anjel, Başkonsoloslar ve Türk Yahudi Toplumu'nun temsilcileri katıldı.

Törende Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybedenler için dua etti.

"BU OLAYDA HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ BİRÇOK ÜLKENİN SORUMLULUĞU VAR"

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, şöyle konuştu:

"12 Aralık 1942 yılında Köstence Limanından ayrılan 'Struma' Nazi zulmünden kaçıp güvenli topraklarda yeni bir hayat kurmak isteyen Yahudi mültecileri taşıyordu. Gemi iki kez makine arızası vererek İstanbul Boğazı Sarayburnu açıklarına demir atmak zorunda kalmıştı. ‘Struma’ gemisinde mahsur kalan insanlar için Türk Dışişleri, Türk Kızılayı ve Türk Yahudi toplumu seferber olmuştu. 23 Ocak 1942 tarihinde diplomatik yollarla gerekli izinler alınamadığı için gemi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz açıklarına yönlendirilmek zorunda kalınmıştı.

‘Struma’ sadece bir gün sonra bir Sovyet denizaltısı tarafından vurularak batırıldı. Bu olayda hiç şüphesiz ki birçok ülkenin sorumluluğu var. Bu noktada benzer trajediler yaşanmaması, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek için bütün insanlığın ve ülkelerin hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla anıyorum."

"O DÖNEMLERDE OLAN ACI HİKAYELERDEN SADECE BİR TANESİ"

Türk Hahambaşı Müşaviri Adil Anjel, "Yaklaşık 81 senelik bir hikaye bu. 73 sene kimse hatırlamadı bunu. Birçok ülkenin sorumluluğu var. Romanya, İngiltere ve Rusya'da sorumluluğunu kabul etmeyen ülkeler arasında. Dönemin kültür bakanının katılımıyla ilk tören bizim ülkemizde bu yapıldı. O yıldan bu yana valiliğimizin girişimiyle, Dışişleri Bakanlığımızın girişimiyle tekrardan yapıldı. Bu konuda zaten ülkemiz gerçekten bu sorumluluğu üstlendiği için, bu törenleri yapmamıza vesile olduğu için gerçekten minnettarız. Bu çok acı bir hikaye. O dönemlerde olan çok acı hikayelerden sadece bir tanesi. Bir daha tekrarlanmaması için bu tip törenlerin bunu engellemeye vesile olmalıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar denize ‘Struma’ yazılı çelenk ve güller attı.