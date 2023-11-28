Su bulanık aktı: Belediye başkanı açıklama yaptı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 18:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 18:00

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

Burada konuşan Gürkan, şebekelerden akan suyun renginde bulanıklık olduğunu, suyun kalitesinde hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi.

Gürkan, şunları kaydetti:

"İçme suyunda biraz sıkıntılı durum kaldı. Dün su aldığımız Kayalı Baraj bölgesinde, buradan 58 kilometre Kırklareli bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle suyun renginde bir çamurlaşma meydana geldi. Suda değil, renginde. Azami renk değişimin 600 birim olması gerekirken 2 bin 500 birime çıktı. Sosyal medyada bunu kullananlar oldu. Biz dün gece açıklama yaptık. Bir kez daha açıklıyorum; suyumuzun kalitesinde hiçbir sıkıntı yok. Aşırı yağışlardan dolayı bilmeyen cahillere, art niyetli olanlara anlatıyorum, safiyetle soran vatandaşlara değil. Suyun kalitesinde hiçbir şey yok ve tamamen şehrimizin doğu bölgesindeki yeni yerleşim ve alt bölgesindeki mahallerimizde hepsi yeni şebekeden suyu alıyorlar. Suyu o pırıl pırıl borulardan alıyorlar."