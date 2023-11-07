Darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşamıştı: Kayserispor'dan Bilal Bayazit açıklaması

Yukatel Kayserispor, kalecisi Bilal Bayazit'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:34
Darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşamıştı: Kayserispor'dan Bilal Bayazit açıklaması
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Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında sağlık problemi yaşayan kalecisi Bilal Bayazit hakkında bilgilendirmede bulundu. 

"HAYATİ TEHLİKESİ YOKTUR" 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Corendon Alanyaspor karşılaşmasının sonunda darbeye bağlı şuur bulanıklığı yaşayan Kalecimiz Bilal Bayazit, kontrol amaçlı olarak Acıbadem Kayseri Hastanesinde tetkikleri yapılmaktadır. Genel durumu iyi olup hayati tehlikesi yoktur'' ifadeleri kullanıldı.


Bilal Bayazit kayserispor Alanyaspor

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