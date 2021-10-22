Su ısıtıcısının patlamasıyla alevlerin arasında kalan kişiyi komşuları kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Mustafa Yavuz'un (86) su ısıtmak için prize taktığı ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalarak vucudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz'u, komşuları kurtardı.
Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan Mustafa Yavuz, iddiaya göre, su ısıtıcısını fişe takarak çalıştırdı. Isıtıcı, bilinmeyen nedenle bir anda patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verip, Yavuz’un evde olma ihtimaline karşı binaya girdi. Evde olan Yavuz, mahalle sakinlerinin yardımıyla alevlerin arasından kurtarılırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yavuz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık Ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Yavuz'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- MB'nin kararı sızdırıldı mı?