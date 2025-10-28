Cumhuriyet Gazetesi Logo
Su krizi elektrik üretimini 30 yılda yüzde 25 azalttı

28.10.2025 04:00:00
Çağdaş Bayraktar
İklim krizi ve plansızlık, suyla beraber enerji krizini de gözler önüne serdi. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Atatürk Barajı’nda üretilen miktar, 2022, 2023 ve 2024’te 5.5 milyar kilowatt saatin altına düştü.

Baraj, 1996, 1997 ve 1998’de yıllık 10 milyar kilowatt saatin üzerinde elektrik üretmişti.

Irak’ta hükümet, ekim ve Kasımda Dicle ve Fırat nehrinden gelen su miktarının her ay için 1 milyar metreküp artırılmasını Türkiye’den talep etti.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, akışa geçen suyun yüzde 30’unu oluşturan Fırat-Dicle havzasındaki barajların hidroelektrik enerjinin yarısını üretecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yıldız, “Keban, Karakaya ve Atatürk barajlarından ürettiğimiz toplam elektrik son 30 yılda yüzde 25 oranında azaldı” diye konuştu.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Yıldız, “Elektrik enerjisi üretimindeki düşüşün bölgede yaşanan kuraklıklarla büyük bir korelasyon içinde olduğu görülmekte” dedi.

TBMM’nin hazırladığı Zirai Don Komisyonu Çalıştay Raporu’nu dikkat çeken Yıldız, “Rapora göre önümüzdeki yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinin de kuraklıktan etkileneceğini belirtiyor. Dicle Fırat havzasında su-enerji ve iklim politikaları entegre edilmeli ve kuraklık eylem planı tedbirleri şimdiden uygulamaya konmalı” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Atatürk Barajı