Su krizi elektrik üretimini 30 yılda yüzde 25 azalttı

Baraj, 1996, 1997 ve 1998’de yıllık 10 milyar kilowatt saatin üzerinde elektrik üretmişti.

Irak’ta hükümet, ekim ve Kasımda Dicle ve Fırat nehrinden gelen su miktarının her ay için 1 milyar metreküp artırılmasını Türkiye’den talep etti.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, akışa geçen suyun yüzde 30’unu oluşturan Fırat-Dicle havzasındaki barajların hidroelektrik enerjinin yarısını üretecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yıldız, “Keban, Karakaya ve Atatürk barajlarından ürettiğimiz toplam elektrik son 30 yılda yüzde 25 oranında azaldı” diye konuştu.

YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Yıldız, “Elektrik enerjisi üretimindeki düşüşün bölgede yaşanan kuraklıklarla büyük bir korelasyon içinde olduğu görülmekte” dedi.

TBMM’nin hazırladığı Zirai Don Komisyonu Çalıştay Raporu’nu dikkat çeken Yıldız, “Rapora göre önümüzdeki yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinin de kuraklıktan etkileneceğini belirtiyor. Dicle Fırat havzasında su-enerji ve iklim politikaları entegre edilmeli ve kuraklık eylem planı tedbirleri şimdiden uygulamaya konmalı” ifadelerini kullandı.