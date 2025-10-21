Su krizi kapıda! Uzman isim bölge bölge uyardı: Marmara, Trakya ve Ege...

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Marmara, Trakya ve Ege bölgelerinde ciddi su sıkıntısı problemi olduğunu belirtti. Gerekli tedbirlerin alınmadığı müddetçe su problemlerinin ciddi şekilde artacağını dile getiren Prof. Dr. Yusuf Demir, “Dünyada devam eden küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ülkemizde aylardır süren kuraklık ve yağış rejimindeki düzensizlikleri yaşıyoruz. Bu durum, yaz aylarında birçok şehrimizde su kaynaklarında ciddi azalmalar meydana getirdi ve bazı şehirlerde su kısıntılarına neden oldu. Son olarak Bursa’da barajlardaki su seviyesi neredeyse sıfıra indi. Bu da hem su kesintilerini artırıyor hem de insanların yaşam, sağlık ve refah düzeyini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

‘BEKLENEN DÜZENLİ SONBAHAR YAĞIŞLARI HENÜZ GELMEDİ’

Düzenli yağışların ülke genelinde henüz gelmediğini söyleyen Prof. Dr. Demir, “Sorun ortaya çıktıktan sonra tedbir almak çözüm olmuyor, asıl olan başlangıçta önlem almaktır. Son yağışlarla önümüzdeki günlerde bir miktar rahatlama bekleniyor ancak ekim ayından bu yana yağışlar düzensiz seyrediyor. Beklenen düzenli sonbahar yağışları henüz gelmedi, bu nedenle özellikle metropollerde, gölet ve baraj havzalarında dikkatli olunmalı. Kışın da yağışlar dengesiz devam ederse hem yağmur hem de kar yağışında sıkıntılar yaşanabilir, bu da gelecek yılı doğrudan etkiler. Bu yüzden ‘yağmur yağdı, sorun bitti’ anlayışına kapılmadan tedbirli olmak önemli. Karadeniz’de son günlerde düzensiz de olsa yağışlar görülüyor ve bu kısmi bir rahatlama sağladı. Ancak kısa süreli ve ani yağışlar toprağa işlemeden yüzeyden akıp gidiyor, bu da sel riskini artırıyor. Yağış miktarında büyük düşüş olmasa da yağış rejimindeki değişim bölgeyi etkiliyor. Önümüzdeki aylarda toprak yağışı daha iyi tutabilir ama sel riski yine de devam ediyor. Asıl önemli olan kış yağışlarıdır. Kar yağışı ve yer altı suyu beslenmeleri, özellikle Karadeniz’in pınarları için hayati önem taşıyor. Eğer kış aylarında bu beslenme gerçekleşirse, ilkbahar ve yaz aylarına daha rahat girilebilir. Ancak yağışın miktarı ve şiddetini değiştirmek elimizde olmadığı için her zaman hazırlıklı olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde kış aylarında da kuraklık yaşanması ihtimalinden dolayı endişelendiğini belirten Prof. Dr. Demir, şöyle konuştu:

“Benim en büyük endişem, yağış rejiminin bu şekilde devam etmesi halinde kış aylarında da kuraklık yaşama ihtimalimizdir. Geçtiğimiz yıl kar yağışını yeterli alamamıştık. Bu yıl yeterli ve düzenli kar yağışı olursa, yer altı suyu kaynakları açısından büyük bir avantaj sağlayabiliriz. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Özellikle Marmara, Trakya ve Ege bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ve yerel yönetimlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu bölgelerde hala ciddi risk var, su kaynaklarındaki sıkıntı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu bölgelerin ne kadar yağış alacağını kestirmek zor. Bu yüzden en doğrusu, felaketi yaşamadan önce tedbir almaktır.”