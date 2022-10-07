Sualtı güzellikleri belgesel olacak
Bodrum’un sualtındaki doğal ve arkeolojik güzelliklerinin tanıtılması amacıyla belgesel çekilecek. Çekimlerine dalış yaparak katılan bodrum belediye başkanı Ahmet Aras, “Doğal ve arkeolojik sit alanlarımız, ören yerlerimiz, tescilli yapılarımızla müthiş bir zenginliğe sahibiz. Zenginliklerimize bir de sualtı zenginliğini ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.
Bodrum ilçesinde, sualtı envanterinin çıkarılması, doğal ve arkeolojik güzelliklerinin tanıtılması amacıyla belgesel çekiliyor. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından nisan ayında başlayan çekimler devam ediyor. Belgesel çekimiyle Bodrum’un koylarında sualtının ekolojik ve arkeolojik envanteri de çıkarılacak. Turizme katkı sağlaması için yürütülen çalışmalar kapsamında çekilen belgesel, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanacak. Büyük Resif, Küçük Resif, Paçoz Koyu ve C 47 dakota Uçak Batığı, SG 115 Batığı, Pınar-1 Batığı, Orak Adası, Karaada, Yalıkavak, Gümüşlük ve belirlenen farklı noktalarda devam eden çekimlere, kaymakam Bilgehan Bayar ve belediye başkanı Ahmet Aras da katıldı. Aras, Bodrum’un sualtı kültürünü ve turizmini canlandırmak, tanıtmak adına güzel bir proje düzenlediklerini söyledi.
BAŞKAN ARAS: MÜTHİŞ BİR ZENGİNLİĞE SAHİBİZ
Doğal güzellikler, tarihsel ve kültürel kaynaklar, mavi bayraklı plajlar, limanlar ve koylarla Bodrum'un turizmin lokomotifi konumunda olduğunu dile getiren Başkan Aras, şunları kaydetti: “Bu özelliklerle birlikte doğal ve arkeolojik sit alanlarımız, ören yerlerimiz, tescilli yapılarımızla müthiş bir zenginliğe sahibiz. İşte bu zenginliğimize bir de Bodrum’un sualtı zenginliğini ekleyerek turizme, ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Yaşamın tüm canlı türleriyle birlikte sürdürülebilirliği için ekolojik dengeyi korumak, doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeleri önemsiyoruz.”
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Motorine dev zam
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna sert yanıt
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi