Suat Özçelebi kabinedeki değişimi yorumladı: 'Sıradan bir atama ve değişiklik değil'

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kabinede iki kritik değişiklik yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alınırken yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Kararı Cumhuriyet TV’de değerlendiren Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, özellikle Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na getirilmesinin “sıradan bir bakan değişikliği” olarak görülemeyeceğini belirtti.

"YARGI KUŞATMASI YENİ BİR AŞAMAYA TAŞINDI"

Özçelebi, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve CHP’ye yönelik yürütülen soruşturmalarla öne çıktığını hatırlattı. Gürlek’in daha önce bakan yardımcılığından başsavcılığa getirildiğini anımsatan Özçelebi, şimdi ise doğrudan Adalet Bakanlığı görevine atanmasının kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını daha da derinleştireceğini ifade etti. Gürlek’in, görev yaptığı dönemde açılan davalar ve kamuoyunda tartışma yaratan iddianameler nedeniyle muhalefetin doğrudan hedefinde olduğunu belirten Özçelebi, “Savcılıktan HSK’ya başkanlık eden makama geçiş, yargı süreçlerinin daha üst bir düzeyden yönlendirilmesi anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle ana muhalefet partisine yönelik davaların ve İBB dosyasının seyrine dikkat çeken Özçelebi, bu atamanın Türkiye’de siyasal iklimi sertleştirebileceğin söyledi.

YILMAZ TUNÇ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Görevden alınan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un son dönemde sık sık “Türkiye bir hukuk devletidir” vurgusu yaptığına işaret eden Özçelebi, kulislerde Tunç ile Gürlek arasında yetki ve inisiyatif tartışmaları yaşandığına dair iddiaların bulunduğunu aktardı. Özçelebi, bu değişikliğin söz konusu gerilimlerin bir sonucu olup olmadığının net olmadığını ancak kamuoyunda bu yönde güçlü bir algı oluştuğunu ifade etti.

YERLİKAYA DEĞİŞİMİNDE MHP ETKİSİ

Kritik bir diğer atamaysa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınarak, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atanması oldu. Yerlikaya’nın özellikle emniyet teşkilatındaki bazı atamaları nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi çevrelerinde rahatsızlık yarattığının kamuoyuna yansıdığını belirten Suat Özçelebi, değişimin arka planında Cumhur İttifakı dengelerinin etkili olduğunu söyledi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Kabinedeki değişikliğin zamanlaması da kamuoyunda dikkat çekti. Özellikle 9 Mart'ta başlayacak olan İBB Soruşturması Davası'nın öncesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve operasyonları başlatan Akın Gürlek'in, Adalet Bakanı olması yurttaşları yaklaşan yargılamalarla ilgili meraka sürükledi.

Siyasal İletişi Uzmanı Suat Özçelebi, önümüzdeki dönemde hem yargı alanında hem de güvenlik bürokrasisinde yeni bir dönemin başlayabileceğini belirterek, bu iki atamanın Türkiye’nin siyasal gündemini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.