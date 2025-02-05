Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:27

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan yurttaşlara bağladığı yaşlılık maaşı yani bir diğer adıyla 65 yaş aylığı 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla 2025 ücretlerinde artışa gidildi. Peki, Şubat ayı yaşlılık ve engelli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı 4.181,63 TL’den memur maaşına yapılan zamla birlikte 4.664 TL’ye yükseldi.