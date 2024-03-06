Şubat ayında 36 kadın katledildi: 'Silah ruhsatı ömür boyu olmamalı'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Bu ay işlenen 36 kadın cinayetinin 25’i ateşli silahla gerçekleşti. İlk iki ayda ise 67 kadın cinayetinin 44’ünde ateşli silahlar kullanıldı.

Cumhuriyet konuya ilişkin Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) avukat Selin Nakıpoğlu ile konuştu.

Avukat Nakıpoğlu etkin ve caydırıcı yasal mekanizmalarla kadın cinayetlerinin önüne geçebileceğinin altını çizerek “Kurbanların çoğunun kadın olduğu, faillerin yakın eş ve aile üyeleri olduğu düşünüldüğünde toplumsal cinsiyet temelli cinayetleri engellemek için getirilen düzenlemeler erkek şiddetini azaltacaktır. Ruhsat almak bu kadar kolay olmamalı. Kaldı ki alınan silah ruhsatı ömür boyu olmamalı, ruhsatlar kısa vadede yenilenmeli ve yenilenmesi sürecindeki gerekli incelemeler titizlikle yapılmalı” dedi.

"CAYDIRICI DEĞİL"

Nakıpoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ruhsatsız tüfek sahibi olmakla ilgili yaptırımlar da caydırıcı değil. Kanunda yalnızca idari para cezası öngörülüyor, bu yüzden tüfekler kasten öldürmeden, yağmaya kadar birçok suçta rahatlıkla kullanılabiliyor”

